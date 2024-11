PV GAS CNG lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Chương trình thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất do Chính phủ Việt Nam chủ trì với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ). Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia được vinh danh hai năm một lần bắt đầu từ năm 2008, tôn vinh các doanh nghiệp đạt được các giá trị Thương hiệu Việt Nam là Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong; với mục tiêu đẩy mạnh và thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng các thương hiệu quốc gia, thương hiệu địa phương, ngành và doanh nghiệp theo hướng xanh và bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt ở thị trường trong nước và quốc tế.

Năm 2024, với chủ đề là "Vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh", Ban tổ chức đã công bố và trao danh hiệu Thương hiệu Quốc gia cho 359 sản phẩm của 190 doanh nghiệp trong số hơn 1.000 doanh nghiệp có sản phẩm tham gia chương trình, đáp ứng toàn bộ hệ thống các tiêu chí đề ra. Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) trở thành một trong số ít doanh nghiệp nhận được cả 9 lần vinh danh liên tiếp. Và Công ty cổ phần CNG Việt Nam (PV GAS CNG) – đơn vị thành viên của PV GAS cũng xuất sắc nhận vinh danh lần thứ 2 liên tiếp với sản phẩm khí thiên nhiên nén (CNG).

Việc tiếp tục đạt được danh hiệu này là dấu mốc quan trọng, là thành tựu và cũng là niềm tự hào minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể PV GAS CNG, ghi nhận đóng góp to lớn của Công ty trong sự nghiệp phát triển của toàn ngành Dầu khí. Với sản phẩm đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia, PV GAS CNG được chứng nhận doanh nghiệp tích cực phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh; đồng thời đóng vai trò quan trọng trong những lĩnh vực thiết yếu như năng lượng sạch, dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao và nông nghiệp bền vững. Việc đạt Thương hiệu Quốc gia không chỉ giúp các sản phẩm dầu khí củng cố vị thế trong nước, mà còn mở ra cơ hội phát triển thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Sản phẩm khí thiên nhiên nén (CNG) là nguồn năng lượng từ thiên nhiên, không màu, không mùi, không độc hại, được khai thác từ các mỏ khí tự nhiên hoặc khí đồng hành trong quá trình khai thác dầu mỏ; được xử lý, vận chuyển và được nén đến áp suất 200 – 250 barg, rồi được PV GAS CNG vận chuyển bằng các xe bồn chuyên dụng. Tại nơi tiêu thụ, CNG được giảm áp qua thiết bị thiết bị giảm áp (PRU – Pressure Reducing Units) tới áp suất sử dụng của khách hàng. Khí tự nhiên với ưu điểm là nhiên liệu sạch, cung cấp nhiệt trị cao, ổn định với giá thành thấp hơn các nhiên liệu truyền thống (dầu DO, FO) và giảm phát thải khí nhà kính lên tới 50% so với than đá. Đây là 1 trong các trụ cột năng lượng sạch (cùng với điện gió, điện mặt trời) giúp Việt Nam đạt được mục tiêu trung hòa phát thải Carbon “Net-zero Carbon” vào năm 2025.

Việc Chính phủ khẳng định PV GAS CNG đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia chính là động lực để Công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ, gia tăng năng lực cạnh tranh, góp phần khẳng định uy tín và hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam.