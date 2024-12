PV GAS được vinh danh điển hình doanh nghiệp đóng góp xuất sắc vào công tác xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tham dự Hội nghị có ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2024, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vận động tiền và quà ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trị giá gần 85,9 tỷ đồng. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã xây mới, sửa chữa 168 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá hơn 8,1 tỷ đồng; phối hợp vận động và trao tặng 133.400 suất quà, trị giá 83,6 tỷ đồng; vận động ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh hỗ trợ 51 tỷ đồng cho 21 tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện được 302 mô hình giảm nghèo với số tiền hỗ trợ ban đầu là trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.

Trong các doanh nghiệp ngành Dầu khí, PV GAS có truyền thống tích cực tham gia các chương trình xã hội, Quỹ “Vì người nghèo” Bà Rịa – Vũng Tàu với nhiều nội dung thiết thực và nhân văn. Đặc biệt, mối liên hệ hỗ trợ vì các mục tiêu an sinh xã hội giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và PV GAS được thắt chặt và phát triển trong suốt chặng đường 35 năm thương hiệu PV GAS. PV GAS luôn được Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng ghi danh: doanh nghiệp vì người dân, chủ động và tích cực tham gia các chương trình bảo đảm an ninh – an toàn – bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tính riêng năm 2024, PV GAS đã hỗ trợ MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 300 triệu đồng để chung tay với các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả thiệt hại do siêu bão Yagi gây ra; các đơn vị thuộc PV GAS hỗ trợ 400 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chủ yếu thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục và y tế tại tỉnh. PV GAS cũng tham gia 300 triệu đồng để phối hợp với Công an tỉnh thực hiện chương trình xã hội tại huyện Côn Đảo; tài trợ 20 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Côn Đảo. Người lao động PV GAS nói chung, các đơn vị thuộc PV GAS đóng trên địa bàn tỉnh nói riêng còn tổ chức/tham gia nhiều nội dung ủng hộ như thăm hỏi các gia đình có công, các gia đình/đối tượng khó khăn cần giúp đỡ, các trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi; tham gia định kỳ và nhiều lần tại các bếp ăn tình thương, các chương trình làm đẹp môi trường biển, các cuộc truyền thông vì Bà Rịa – Vũng Tàu – điểm đến tươi đẹp và an toàn…

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng Bằng khen tới 193 tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận trong năm 2024; trong đó có PV GAS – doanh nghiệp đóng góp nhiều chương trình xã hội hiệu quả và thiết thực.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã thông qua chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2025 và một số tham luận tiêu biểu về cách làm mới, mô hình hay.