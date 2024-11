PV GAS NCSP tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội trong năm 2024

(Ngày Nay) - Vừa qua, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) – Nhà điều hành Hợp doanh và các bên đối tác trong Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh Đường ống Khí Nam Côn Sơn: ZN Asia Ltd. và Perenco A.S, Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (PV GAS NCSP) triển khai chương trình an sinh xã hội trọng điểm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm 2024, với tổng giá trị lên đến 940 triệu đồng.