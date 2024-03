Sẽ tăng thêm 1.000 biên chế cho Công an Quảng Ninh

(Ngày Nay) - Ngày 7/3, tại tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng. Trong khi tình hình thế giới, trong nước gặp nhiều khó khăn, Quảng Ninh vẫn có sự tăng trưởng tốt, duy trì tăng trưởng 2 con số; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, Quảng Ninh là tỉnh có vai trò trọng yếu, tiền tiêu của Tổ quốc, do đó việc giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội là hết sức quan trọng. Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tăng thêm khoảng 1.000 biên chế cho Công an tỉnh Quảng Ninh, trong đó chú trọng lực lượng Công an cơ sở, công an cấp xã.

Đồng thời, Bộ Công an đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở vật chất cho công an xã, nâng cao vai trò, trách nhiệm của công an địa bàn; Phát huy vai trò tham mưu của Công an tỉnh, nâng cao cải cách hành chính trong lực lượng Công an. Qua đó kéo giảm tội phạm, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng của Công an tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký mong muốn trong thời gian tới, sự phối hợp giữa Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh sẽ thắt chặt hơn nữa; chia sẻ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự.

Các đơn vị phối hợp, giúp đỡ để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu giữ vững đà tăng trưởng GRDP trên 2 con số năm thứ 10 liên tiếp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55.600 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, trọng điểm là thu hút vốn FDI ít nhất 3 tỷ USD; phát triển mới ít nhất 2.000 doanh nghiệp.

Toàn tỉnh không còn hộ nghèo và giảm 50% hộ cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025... Đồng thời, tỉnh đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để các cấp, ngành tổ chức thực hiện./.