Thành phố Hồ Chí Minh: Cơ sở thẩm mỹ “chui” gây tai biến

Theo đó, trưa 2/8, Thanh tra Sở Y tế nhận được thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy về trường hợp người phụ nữ (39 tuổi), bị tai biến y khoa sau khi tiêm filler tại cơ sở không phép.

Ngay trong chiều 2/8, Thanh tra Sở Y tế thành lập hai Đoàn kiểm tra đến Khoa Mắt - Bệnh viện Chợ Rẫy làm việc, tiếp xúc trực tiếp nạn nhân. Đồng thời, đoàn phối hợp Phòng Y tế, UBND Phường 2 và Công an Phường 2, quận Tân Bình tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Hồng Cúc do bà B.H.C làm chủ hộ tại địa chỉ 50/19 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình. Đoàn kiểm tra ghi nhận, khoảng 12 giờ ngày 1/8, sau khi ủ tê, bà B.H.C thực hiện tiêm filler vào vùng trán phải nạn nhân. Sau tiêm khoảng 1 phút, nạn nhân bị mờ mắt phải. Bà C. liền tiêm thuốc giải, sau đó đưa đến cấp cứu tại bệnh viện với chẩn đoán mắt phải bị viêm màng bồ đào toàn bộ; tắc động mạch trung tâm võng mạc; theo dõi thiếu máu da vùng trán phải, mắt phải và mũi sau tiêm filler.

Đoàn kiểm tra xác định, cơ sở “Xinh Beauty & Academy” không có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh Hồng Cúc do UBND quận Tân Bình cấp với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ chăm sóc da. Mặc dù vậy, cơ sở đã triển khai các máy, trang thiết bị y tế, kim tiêm, lăn kim, filler… dùng trong thẩm mỹ mà chưa được Sở Y tế thẩm định, cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó, bà B.H.C chỉ là kỹ thuật viên chăm sóc da; không có bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế đã tổng hợp hồ sơ, xử lý vi phạm đối với bà B.H.C, chủ hộ kinh doanh Hồng Cúc theo đúng quy định; đồng thời khuyến cáo người dân khi thực hiện các dịch vụ làm đẹp xâm lấn (tiêm, chích, phẫu thuật, hút mỡ, laser...) phải lựa chọn các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đã được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật và cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Người dân không nên lựa chọn cơ sở làm đẹp mà chỉ dựa vào tên gọi trên bảng hiệu như “thẩm mỹ viện”, “viện thẩm mỹ”, “spa”... Khi tiếp cận các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, người dân không nên vội vàng tin ngay mà cần có sự kiểm chứng thông tin cẩn thận thông qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt tại là Cổng tra cứu thông tin của Sở Y tế, để tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra, gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở làm đẹp trái phép, có dấu hiệu vi phạm, người dân có thể gọi ngay đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc phản ánh qua app “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở Y tế có thông tin, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo quy định.

Nhằm tăng cường hoạt động giám sát các cơ sở thẩm mỹ, khám chữa bệnh không phép trên địa bàn, mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng “Bảng điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ về hoạt động chăm sóc sức khỏe của địa phương” cho các quận, huyện. Trong đó, các địa phương nếu không phát hiện kịp thời cơ sở tư nhân hoạt động không phép hoặc địa phương có phòng khám bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn hoạt động lén lút hoặc người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề, sẽ bị trừ điểm thi đua.