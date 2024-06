Thế giới vừa trải qua tháng 5 nóng nhất lịch sử

Ngày 5/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo có 80% khả năng mức độ ấm lên toàn cầu so với thời kỳ trước cách mạng công nghiệp sẽ vượt 1,5 độ C trong vòng 5 năm tới. Mục tiêu kiềm chế mức nhiệt tăng toàn cầu ở 1,5 độ C được đề ra trong Hiệp định Paris về Biến đổi khí hậu ký năm 2015 để giúp loài người tránh những kịch bản thảm khốc vì tình trạng ấm lên toàn cầu.

Ông Guterres dẫn báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết hiện có 80% khả năng ít nhất 1 trong 5 năm tới sẽ đánh dấu năm dương lịch đầu tiên có nhiệt độ trung bình tạm thời vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ trước cách mạng công nghiệp. Như vậy, khả năng này đã tăng từ mức ước tính 66% được đưa ra trong báo cáo năm ngoái.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký LHQ cũng lưu ý tháng trước là tháng 5 nóng nhất từng được ghi nhận và là tháng nắng nóng kỷ lục thứ 12 liên tiếp. Người đứng đầu LHQ dẫn dữ liệu của Copernicus - chương trình giám sát biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu (EU), chỉ ra mỗi một tháng trong số 12 tháng vừa qua đều ấm hơn ở mức kỷ lục so với cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong khoảng thời gian 12 tháng, tính đến cuối tháng 5, cao hơn 1,63 độ C so với mức nhiệt trung bình trước cách mạng công nghiệp, đánh dấu đây là khoảng thời gian ấm nhất kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được ghi chép vào năm 1940

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh rằng thế giới đang đi rất nhanh nhưng lại sai hướng và hoàn toàn xa rời mục tiêu ổn định hệ thống khí hậu. Ông Guterres kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn "địa ngục khí hậu", cắt giảm 30% sản lượng và mức độ tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch toàn cầu vào năm 2030.

Ông nhấn mạnh thế giới cần một lối thoát khỏi “đường cao tốc dẫn đến địa ngục khí hậu”, trong đó những năm 2020 là giai đoạn then chốt để quyết định thế giới sẽ thắng hay thua trong "cuộc chiến giữ vững mục tiêu 1,5 độ C".