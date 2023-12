Thời tiết ba miền trong dịp Tết Dương lịch 2024 sẽ như thế nào?

(Ngày Nay) - Nhận định về các hình thái thời tiết từ nay đến hết dịp Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 27/12/2023 - 4/1/2024), chiều 26/12, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ phổ biến thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội trời rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 20-23 độ C.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ phổ biến thấp nhất từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ khoảng 25 độ C. Nhiệt độ phổ biến từ Đà Nẵng đến Bình Thuận khoảng dưới 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ phổ biến ở khu vực Tây Nguyên từ 28-31 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở khu vực khu vực Nam Bộ 31-34 độ C.

Trưởng phòng Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, trong thời gian này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù về đêm và sáng sớm. Hiện tượng này làm giảm tầm nhìn, có khả năng gây nguy hiểm đến giao thông, đặc biệt trên các đường quốc lộ và các khu vực sân bay và lưu lại khói, bụi, các chất độc hại trong không khí.

Để hạn chế tác hại của sương mù, khi người dân ra đường cần sử dụng khẩu trang y tế để ngăn ngừa khí độc trong sương, giữ ấm cơ thể để đảm bảo nguồn nhiệt, không phơi quần áo ngoài trời để qua đêm. Trước khi mặc, người dân cần là quần áo để tiêu diệt nấm mốc bám trên quần áo, bổ sung dinh dưỡng để nâng cao hệ miễn dịch, tránh ra đường quá sớm vào buổi sáng...

Sương mù là hiện tượng hơi nước trong khí quyển ngưng kết lại thành những hạt nước rất nhỏ lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, sương mù không phải lúc nào cũng có thường xuyên. Sương mù thường có 4 loại là sương mù bình lưu, sương mù bức xạ, sương mù bốc hơi, sương mù front. Về cơ bản, sương mù muốn hình thành được phải thỏa mãn một số điều kiện như độ ẩm tương đối của không khí phải cao, nhiệt độ không khí tương đối thấp, tốc độ gió yếu hoặc lặng gió…