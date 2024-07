Thủ đô Moskva hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ

Giám đốc Rosgidromet, ông Roman Vilfand, cho biết nhiệt độ ở Moskva trong ngày 3/7 đạt 32,5 độ C, xô đổ mức nhiệt kỷ lục được thiết lập vào năm 1917. Ông Vilfand dự báo nhiệt độ ban đêm trong vài ngày tới sẽ không xuống dưới 24,5 độ C, đồng thời cảnh báo những "đêm Ai Cập" này rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người, đặc biệt là sau khi trải qua mức nhiệt nắng nóng vào ban ngày. Cũng theo quan chức này, nhiệt độ dự báo sẽ giảm 10 độ C trong những ngày tiếp theo, kèm theo bão và gió mạnh trước khi nắng nóng quay trở lại vào tuần tới.

Rosgidromet cho biết Moskva sẽ chứng kiến các mức nhiệt cao bất thường - “cao hơn 7 độ so với tiêu chuẩn khí hậu” - cho đến cuối tuần.

Sóng nhiệt đang tấn công Moskva cũng như các khu vực phía Nam và phía Tây của Kursk, Belgorod và Voronezh. Ở Moskva, người dân đã phải đến các đài phun nước và công viên công cộng để xoa dịu cơn nắng nóng.