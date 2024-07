Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973, quê quán xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ông từng giữ chức các chức vụ: Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

*Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng ký Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, quê Hưng Yên.

Ông từng giữ chức các chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an./.