Mẹ đẻ là "vũ khí bí mật" của tỷ phú Musk

Maye Musk là người phụ nữ bận rộn. Bên cạnh vai trò là mẹ của Elon Musk, bà còn không ngừng tham dự các sự kiện hào nhoáng ở nhiều nơi, trong đó có rất nhiều sự kiện tại Trung Quốc. Chỉ riêng trong tháng 12, Maye Musk đã tham dự một buổi dạ tiệc tại Hàng Châu, rảo bước trên thảm đỏ cho công ty mỹ phẩm ở Vũ Hán. Maye Musk còn tham gia buổi ký tặng phiên bản tiếng Trung của cuốn có tiêu đề “A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success” của bà.

Tỷ phú Elon Musk khá nổi tiếng tại Trung Quốc. Ông được cho là có tiềm năng gây ảnh hưởng đến chính sách liên quan đến Bắc Kinh trong chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Không kém cạnh, bà Maye Musk cũng rất được mến mộ tại Trung Quốc. Bà thậm chí còn tuyên bố sẽ đến thăm Trung Quốc "gần như mỗi tháng".

Tờ Guardian (Anh) đưa tin, có nhiều ý kiến cho rằng bà Maye là “vũ khí bí mật” của tỷ phú Elon Musk ở Trung Quốc.

Bà đã cũng không giấu giếm tình cảm với đất nước này. Bà viết trên mạng xã hội X vào tháng 10: “Trung Quốc phát triển vượt bậc về đường sá, hầm chui, các tòa nhà, cơ sở hạ tầng và cảng biển. Tôi luôn ấn tượng mỗi khi đến thăm”. Một tháng sau đó, bà đăng tải những bức ảnh về xe Tesla tại Thượng Hải kèm theo biểu tượng trái tim đầy ngưỡng mộ.

Người phụ nữ 76 tuổi này từng rất thành công trong vai trò người mẫu và chuyên gia dinh dưỡng. Nhưng các hoạt động kinh doanh rộng lớn của tỷ phú Musk tại Trung Quốc - với nhà máy lớn nhất của Tesla đặt tại Thượng Hải và những chuyến thăm thường xuyên của ông đến đất nước này - đã mở ra cánh cửa tới một thị trường mới nơi bà được chào đón nồng nhiệt.

Câu chuyện của bà ngày càng được biết đến rộng rãi ở Trung Quốc. Sinh ra tại Canada và lớn lên ở Nam Phi, bà Maye Musk đã chu du khắp thế giới vì sự nghiệp và gia đình. Nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Trung Quốc đã bình luận ca ngợi tính độc lập của bà.

Một độc giả cuốn “A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success” còn nhận xét: “Là hình mẫu phụ nữ độc lập, tự lực và kiểm soát được cuộc sống của mình, bà Maye Musk có trải nghiệm phong phú dưới ảnh hưởng của gia đình từ khi còn nhỏ. Nhờ có kinh nghiệm sống ở nhiều quốc gia, bà bao dung hơn với văn hóa và cuộc sống, chọn cách rời khỏi vùng an toàn của bản thân hết lần này đến lần khác”.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng để mắt đến bà. Năm ngoái, bà Maye Musk đã trở thành đại sứ toàn cầu cho công ty điện tử Trung Quốc Oppo. Năm nay, bà bổ sung công ty nệm AISE Baobao vào danh sách các công ty Trung Quốc mà bà là người đại diện. Bà còn tham dự lễ khai trương cửa hàng của thương hiệu này tại Thượng Hải vào tháng 11.

Maye Musk còn trình diễn trên sàn diễn tại Hàng Châu cho nhãn hiệu thời trang Trung Quốc JNBY và tham dự một sự kiện cho thương hiệu đồ thể thao Fila. Vào tháng 10, bà tham dự bữa tiệc cho thương hiệu thời trang xa xỉ của Italy Moncler tại Thượng Hải. Bà còn chia sẻ những bức ảnh chụp cùng Rihanna và A$AP Rocky trên các tài khoản mạng xã hội Trung Quốc của mình.

Các hợp đồng quảng cáo thương mại đã giúp Maye Musk xây dựng được lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội Trung Quốc. Bà có 577.000 người theo dõi trên Xiaohongshu, nền tảng giống Instagram đặc biệt phổ biến với phụ nữ trẻ và 356.000 người theo dõi trên Douyin. Bà cũng có 46.200 người theo dõi trên Weibo.

Bà tạo được danh tiếng một phần là nhờ con trai, người sở hữu những chiếc xe Tesla là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của công ty xe điện Trung Quốc BYD. Nhưng bà cũng là một phần của xu hướng người lớn tuổi có sức ảnh hưởng - silver influencer. Đó là cụm từ để miêu tả những người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ, được nhiều người hâm mộ bởi khả năng "lão hóa một cách duyên dáng".

Cô Yaling Jiang, người sáng lập Following the Yuan, một bản tin về người tiêu dùng Trung Quốc, nhận định: "Thế hệ Millennial (sinh từ năm 1981 đến 1996) và Gen-Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012) ngưỡng mộ những người trong độ tuổi 60 đến 90 lão hóa một cách duyên dáng".

Tuy nhiên, có một số yếu tố nhất định trong câu chuyện cuộc đời của Maye Musk khiến bà đặc biệt hấp dẫn ở Trung Quốc. Ngoài vẻ ngoài nổi bật, bà đã vượt qua nhiều nghịch cảnh. Bà cởi mở chia sẻ rằng mình là người sống sót sau bạo lực gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn, bà mô tả việc trở về từ tuần trăng mật với cha của Elon Musk - ông Errol Musk, kèm vết bầm tím và mang thai. Bà chia sẻ rằng tỷ phú Elon Musk đã "lớn lên trong một gia đình rất bạo lực". Trong khi đó, ông Errol đã phủ nhận cáo buộc bạo hành gia đình.

"Người phụ nữ tuyệt vời này, trong hành trình cuộc đời của mình, đã chuyển từ một bà nội trợ bị bạo hành thành siêu mẫu nổi tiếng thế giới và nuôi dạy thành công ba đứa con tỷ phú. Kịch bản này thậm chí còn thú vị hơn cả một bộ phim bom tấn của Hollywood!", một người hâm mộ viết trên Weibo.

"Câu chuyện của bà ấy quá truyền cảm hứng. Nếu bạn muốn đội vương miện, bạn phải chịu được sức nặng của nó", một người khác viết.

Cô Jiang dự đoán rằng Maye Musk sẽ sớm ra mắt thương hiệu riêng của mình tại Trung Quốc, có thể là thương hiệu liên quan đến sức khỏe hoặc thể hình.