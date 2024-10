Thủ tướng Chính phủ trao giải thưởng quốc gia về đổi mới sáng tạo cho Viettel

9 giải pháp của Viettelđạt giải trong Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024. Trong top 15 giải pháp tiêu biểu, Viettel cũng là đơn vị duy nhất được vinh danh ở cả hai lĩnh vực chủ đạo của giải thưởng: Trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn.

Hệ thống định danh điện tử Viettel eKYC đạt top 5 – xếp hạng cao nhất của chương trình, với giải thưởng Ngôi sao Đổi mới sáng tạo. Giải pháp giúp kiểm soát gian lận với công nghệ chống giả mạo sinh trắc học đạt cấp độ cao nhất tại Việt Nam hiện tại, tỷ lệ sai số 0% và năng lực phát hiện cả các hình thức giả mạo 3D như sử dụng mặt nạ silicon, deepfake.

Giải pháp tăng tốc quá trình mô phỏng thiết kế vi mạch số của Viettel được vinh danh ở lĩnh vực bán dẫn. Việc tăng tốc giúp rút ngắn khoảng 30% thời gian nghiên cứu và nâng cao chất lượng thiết kế chip, đẩy nhanh quá trình đưa sản phẩm ra thị trường, góp phần thực hiện nhiệm vụ của Viettel về đẩy mạnh ngành bán dẫn - lĩnh vực quan trọng của Việt Nam trong tương lai.

7 giải pháp khác của Viettel được vinh danh như Nền tảng học máy Viettel Machine Learning Platform (vMLP); Smarthome Platform - Giải pháp toàn diện cho việc giám sát an toàn, an ninh cho hộ gia đình; Customer Centric Artificial Intelligence (CCAI) - Hệ thống đa chiều hóa khách hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo; Data Platform As A Service - Hệ sinh thái các ứng dụng khai thác và phân tích dữ liệu…

Các giải pháp của Viettel được đánh giá cao nhờ tính đổi mới sáng tạo, tính bền vững, áp dụng công nghệ hiện đại với phạm vi ứng dụng rộng, chi phí phù hợp, phục vụ cả kinh doanh, dịch vụ khách hàng, cũng như nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức, với chủ đề "Đổi mới sáng tạo cùng doanh nghiệp thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo chinh phục thị trường toàn cầu". Với mục tiêu tìm kiếm giải pháp từ các tổ chức/cá nhân trên toàn thế giới để giải quyết những thách thức quan trọng tầm quốc gia, hướng đến một Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững, giải thưởng đã thu hút 750 giải pháp từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.