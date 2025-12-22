Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15

(Ngày Nay) - Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ngày Nay xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng,

Thưa các đồng chí Đại biểu dự Hội nghị.

Thực hiện chương trình công tác toàn khóa, hôm nay Ban Chấp hành Trung ương khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Hội nghị Trung ương cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XIII- xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương, các đồng chí Đại biểu dự Hội nghị, xin gửi tới các đồng chí lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe và thành công.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Trung ương 15 tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng, đó là (1) Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, (2) Nhóm vấn đề về Dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, (3) Các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng như: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026; Về chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2030) với Cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cùng một số nội dung liên quan khác.

Tài liệu Hội nghị các đồng chí đã nhận từ cuối tuần trước, Tôi tin rằng các đồng chí đã nghiên cứu kỹ và sẵn sàng đóng góp ý kiến trong các ngày diễn ra Hội nghị.

Để Hội nghị thành công, tôi có một số điểm gợi mở với các đồng chí.

Thứ nhất: Về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Tại các Hội nghị Trung ương 13, 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết), giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng điều lệ, các quy định của Đảng và Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị những công việc còn lại để tiến tới Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; chỉ đạo Tiểu Ban Nhân sự tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội XIV. Tại các phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, các phiên họp Bộ Chính trị, các đồng chí Lãnh đạo Chủ chốt, các đồng chí Bộ Chính trị với tinh thần cách mạng của người Đảng viên cộng sản, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân, của Quốc gia, Dân tộc lên trên hết, trước hết đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, tâm huyết, cân nhắc nhiều mặt, toàn diện, thấu đáo, cụ thể và thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, Lãnh đạo Chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị Trung ương 15, căn cứ vào nội dung các tờ trình của Bộ Chính trị, đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Hội nghị Trung ương1- khóa XIV quyết định và tổ chức bầu cử theo quy định.

Công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các Ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng. Việc lựa chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định như Ban Chấp hành Trung ương đã từng yêu cầu trong các hội nghị Trung ương trước đây.

Thứ hai: Về Dự thảo các Văn kiện trình trình Đại hội XIV.

Bộ Chính trị đã có tờ trình gửi các đồng chí về Dự thảo các văn kiện Trình Đại hội XIV. Toàn thể Đảng viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân đánh giá rất cao việc Trung ương quyết định tích hợp nội dung 3 văn kiện (gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ. Sau đóng góp tham gia của Đại hội đảng bộ các cấp, của các đồng chí tại Hội nghị Trung ương 14, đã có thêm gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia đóng góp tham gia vào Dự thảo các văn kiện (tiến hành từ ngày 15/10/2025 đến ngày 15/11/2025).

Các tiểu ban Văn kiện và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thiện dự thảo các Văn kiện để trình Hội nghị Trung ương 15. Đây thực sự là ý tưởng, cách làm cách mạng, đột phá trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng. Đây cũng là nhiệm kỳ Đại hội Đảng tranh thủ được sự đóng góp ý kiến của Nhân dân đông đảo nhất so với các nhiệm kỳ Đại hội trước. Các tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến phù hợp để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị. Trí tuệ tập thể, trí tuệ của Nhân dân đã được kết tinh trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Để văn kiện trở thành “ánh sáng soi đường," “kim chỉ nam hành động” cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, Ban chấp hành Trung ương đề nghị các đồng chí Trung ương, các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến vào nội dung các Văn kiện.

Từ kết quả công tác của nhiệm kỳ Đại hội XIII, từ thực tiễn công tác các đồng chí Trung ương đã và đang đảm nhiệm, Tôi đề nghị các đồng chí đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XIV, nhất là Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ ba: Về công tác chuẩn bị Đại hội XIV.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến tổ chức từ ngày 19/01/2026 tới ngày 25/01/2026 tại Thủ đô Hà Nội với 1.586 Đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu Đảng viên, dự Đại hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Nội dung Văn kiện và công tác nhân sự tôi đã báo cáo ở trên.

Công tác Tổ chức phục vụ Đại hội cũng cần được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, đúng các quy định của Đảng. Vì vậy đề nghị các đồng chí nghiên cứu thật kỹ Báo cáo của các Tiểu ban và các nội dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra Hội nghị để góp ý, bổ sung những nội dung sao cho công tác này được chu đáo nhất, hoàn thiện nhất, đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Với nội dung chương trình nêu trên, tôi đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, công tâm trong lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội XIV của Đảng, trong đóng góp ý kiến với các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi tuyên bố Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 15 khóa XIII của Đảng.

Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.