Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả

(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả

Đó là nhận định Giáo sư Mễ Lương (Mi Liang), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc) khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Việt Nam.

Theo Giáo sư Mễ Lương, hoạt động của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Việt Nam được thực hiện rất hiệu quả và thành công. Đặc biệt là hoạt động thường xuyên của HĐND các cấp là kênh quan trọng nhất để hiện thực hóa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Người dân Việt Nam lựa chọn những đại biểu đại diện cho mình vào HĐND địa phương thông qua bầu cử. Những đại biểu này mang ý kiến của cử tri đến các cuộc họp, tạo cơ sở cho việc ra quyết định ở địa phương và thể hiện đầy đủ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Học giả Trung Quốc khẳng định: “Theo quan sát của tôi, các hoạt động này rất cởi mở, minh bạch và hiệu quả”.

Giáo sư Mễ Lương cho rằng, lý do quan trọng nhất dẫn đến thành công to lớn về kinh tế - xã hội của Việt Nam kể từ đầu thế kỷ mới đến nay là do công cuộc đổi mới liên tục. Đổi mới là động lực không ngừng nghỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đổi mới của Việt Nam được thể hiện ở hai khía cạnh: đổi mới hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống kinh tế. Cả hai đều quan trọng như nhau. Chính vì vậy, việc Quốc hội và HĐND các cấp tiến hành bầu cử sớm hơn hai tháng so với thông lệ là một biện pháp quan trọng trong cải cách hệ thống chính trị của Việt Nam. Điều này cho phép quá trình chuyển giao giữa Quốc hội và HĐND được hợp lý hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực hiện công việc của họ.

Về những yêu cầu đặt ra cho đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới, Giáo sư Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho rằng các mục tiêu phát triển cụ thể được nêu trong nghị quyết của Đại hội XIV trong tình hình mới và các yêu cầu đặt ra cho các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, chủ yếu được thể hiện ở 4 khía cạnh gồm bảo đảm lập pháp, thực thi chính sách, hiệu quả quản trị và trách nhiệm đại diện.

Các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cần tăng cường lập pháp và các biện pháp bảo vệ thể chế để hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược quốc gia như hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời thúc đẩy những đột phá về thể chế. Các đại biểu cần tập trung vào mục tiêu phát triển chất lượng cao và giám sát việc thực thi chính sách, nhằm hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới cần thúc đẩy chuyển đổi cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị và tinh thần trách nhiệm để đáp ứng kỳ vọng của người dân, tăng cường trách nhiệm và kỷ luật thực thi. Cùng với đó, các đại biểu cũng cần tuyên truyền phổ biến tinh thần Đại hội XIV của Đảng, phát huy tối đa vai trò cầu nối của đại biểu và xây dựng sự đồng thuận xã hội.

Giáo sư Mễ Lương khẳng định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đặt ra những mục tiêu cao về kinh tế - xã hội, mà còn yêu cầu các đại biểu Quốc hội khóa mới đảm nhiệm nhiều vai trò: lập pháp, giám sát, người phục vụ và người vận động. Cốt lõi của cách tiếp cận này nằm ở việc bảo vệ sự phát triển thông qua pháp quyền, đáp ứng sinh kế của người dân thông qua quản trị tốt và xây dựng sự đồng thuận để cùng nhau thúc đẩy tầm nhìn lớn của Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
(Ngày Nay) - Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.
(Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).
(Ngày Nay) - Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử, ngày 13/3, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự và trực ứng cứu thông tin 24/24; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.