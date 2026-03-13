Xung đột tại Trung Đông kéo dài có thể "phá hủy" nền kinh tế thế giới

(Ngày Nay) - Iran cho biết đã sẵn sàng cho xung đột dài hạn tại Trung Đông và cảnh báo căng thẳng leo thang ở Eo biển Hormuz có thể gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, đe dọa nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu.

Ngày 11/3, Iran cảnh báo nước này đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài có nguy cơ "tàn phá" nền kinh tế thế giới. Động thái trên diễn ra ngay sau khi Iran thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào hai tàu thương mại và cảnh báo các phương tiện qua lại eo biển Hormuz.

Nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng trước động thái siết chặt tuyến hàng hải huyết mạch của Iran, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) lập tức thông báo đợt xả kho dự trữ dầu kỷ lục lên tới 400 triệu thùng.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 12, với diễn biến mới nhất là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào tàu container Express Rome (treo cờ Liberia) và tàu chở hàng rời Mayuree Naree (Thái Lan).

Ông Ali Fadavi, Cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh IRGC, cảnh báo trên truyền hình nhà nước rằng Mỹ và Israel "phải tính đến khả năng sa vào một cuộc xung đột dài hạn, tàn phá toàn bộ nền kinh tế Mỹ và thế giới.

Lực lượng này tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các "trung tâm kinh tế và ngân hàng" có liên hệ với lợi ích của Mỹ và Israel. Diễn biến căng thẳng này đã buộc nhiều công ty quốc tế phải sơ tán nhân viên khỏi Dubai.

Eo biển Hormuz là nơi trung chuyển 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, đồng thời vận chuyển một phần ba lượng phân bón cho hoạt động sản xuất lương thực thế giới. Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát ngày 28/2, giá dầu đã tăng vọt.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhấn mạnh quyết định xả 400 triệu thùng dầu của các nước thành viên là hành động quy mô lớn nhằm giảm thiểu tác động tức thời đến thị trường.

Tuy nhiên, ông khẳng định yếu tố then chốt để ổn định dòng chảy năng lượng vẫn là khôi phục hoạt động trung chuyển qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng hối thúc các nhà lãnh đạo Nhóm quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) hành động để khôi phục tự do hàng hải tại đây "càng sớm càng tốt."

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mức độ an toàn của tuyến hàng hải này sẽ "rất nhanh chóng" được khôi phục. Trả lời phỏng vấn Axios, ông nhận định cuộc xung đột có thể kết thúc sớm.