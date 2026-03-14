MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh

Hà An
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.
Trên quỹ đất khoảng 5,84 ha, MIK Group phát triển dự án theo mô hình tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và khách sạn, gồm 5 tòa tháp: 1 tòa khách sạn 5 sao, 1 tòa căn hộ dịch vụ, 3 tòa chung cư cao cấp cùng khu nhà ở thương mại thấp tầng (shophouse). Mô hình này hướng tới một quần thể đa chức năng, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, lưu trú, thương mại và dịch vụ trong cùng một không gian.

Đáng chú ý, dự kiến Tập đoàn Accor - đơn vị hàng đầu thế giới đến từ Pháp sẽ quản lý vận hành khách sạn mang thương hiệu Novotel. Sự hiện diện của thương hiệu này được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng lưu trú tại Bắc Ninh trong bối cảnh địa phương đang thu hút mạnh dòng vốn FDI.

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện MIK Group cho biết: “Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn về những không gian sống tích hợp, nơi cư dân có thể làm việc, sinh hoạt và tận hưởng đầy đủ tiện ích, dịch vụ ngay trong cùng một khu đô thị. Với định hướng đó, dự án được phát triển với kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị của địa phương, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của Bắc Ninh trong giai đoạn tới”.

Theo đại diện đơn vị phát triển, việc lựa chọn Bắc Ninh nằm trong chiến lược đón đầu làn sóng dịch chuyển công nghiệp về các khu vực giáp Thủ đô. Những năm gần đây, địa phương này nổi lên như một trung tâm công nghiệp năng động của miền Bắc với hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Trong bối cảnh đó, các dự án bất động sản được phát triển bài bản, tích hợp đầy đủ tiện ích được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đô thị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của lực lượng chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng cư dân làm việc tại địa phương.

Tại sự kiện, ông Phạm Lê Trí Dũng, đại diện Accor tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn của MIK Group khi lựa chọn Bắc Ninh, một thị trường giàu tiềm năng tăng trưởng, để phát triển tổ hợp quy mô và bài bản. Sự hợp tác giữa Accor và MIK Group không chỉ dừng lại ở việc quản lý vận hành khách sạn, căn hộ dịch vụ, mà còn là sự đồng hành trong việc đưa các tiêu chuẩn lưu trú quốc tế đến gần hơn với thị trường địa phương”.

Sự tham gia vận hành của Accor cùng định hướng phát triển bài bản ngay từ đầu được kỳ vọng sẽ mang đến thêm những lựa chọn nhà ở và lưu trú chất lượng cho thị trường Bắc Ninh, góp phần hoàn thiện hệ tiện ích và dịch vụ đô thị tại khu vực.

Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giangkhông chỉ đánh dấu sự hiện diện của MIK Group tại Bắc Ninh, mà còn phản ánh nhịp phát triển sôi động của địa phương. Khi công nghiệp và thương mại tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu về những không gian sống hiện đại cũng ngày càng rõ nét, từng bước định hình diện mạo đô thị mới của địa phương trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Hà An
MIK khởi công Bắc Ninh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).
Ảnh minh họa
Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
(Ngày Nay) - Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử, ngày 13/3, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự và trực ứng cứu thông tin 24/24; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.