Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch bệnh phục vụ bầu cử

(Ngày Nay) - Các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, bảo đảm công tác phòng chống dịch, giám sát dịch chặt chẽ và chủ động phát hiện các ổ dịch tại địa phương để xử lý khống chế dịch có hiệu quả.

Ngày 12/3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cục Phòng bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Các Kế hoạch của Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh, bảo đảm công tác phòng chống dịch, giám sát dịch chặt chẽ và chủ động phát hiện các ổ dịch tại địa phương để xử lý khống chế dịch có hiệu quả trước và trong thời gian tổ chức Cuộc bầu cử; kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và báo cáo tình hình dịch bệnh trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử.

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, giám sát chặt chẽ nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trước và trong thời gian diễn ra Cuộc bầu cử, lưu ý các khu vực, địa điểm tổ chức Cuộc bầu cử.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện các hoạt động bảo đảm công tác đáp ứng cấp cứu các tình huống thảm họa, khủng bố (nếu có); phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác định nguyên nhân, nguồn gốc và xử trí theo quy định, hạn chế hậu quả xảy ra.

Đặc biệt, các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, truyền thông nguy cơ, giáo dục sức khỏe và vệ sinh phòng bệnh; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để kịp thời thông tin về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống phù hợp; Đồng thời bố trí đủ nhân lực y tế tham gia phục vụ các điểm bầu cử; chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và phương tiện hỗ trợ phục vụ bầu cử Quốc gia.

Cục Phòng bệnh cũng lưu ý việc thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh về Cục Phòng bệnh theo địa chỉ Email: baocaobtn@gmail.com và quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế; Phối hợp giữa lực lượng tham gia phục vụ bầu cử và các đơn vị có liên quan triển khai các mặt công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự và tạo thuận lợi nhất cho các cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm đất nước đã tiến hành công cuộc đổi mới gần 40 năm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, vị thế của nước ta trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng lớn mạnh.

Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là những nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2026. Đây cũng là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2026-2031.