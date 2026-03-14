Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á

(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định sự kiện thường niên này một lần nữa hướng tới mục tiêu củng cố vị thế của Thái Lan như một trung tâm HoReCa (bao gồm các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ ăn uống) hàng đầu châu Á. Ông nhấn mạnh THAIFEX - HORECASIA đóng vai trò là nền tảng thương mại quốc tế cho phép các doanh nhân, nhà đầu tư và người mua từ khắp nơi trên thế giới kết nối, trao đổi kiến thức và biến cơ hội thành kết quả kinh doanh hữu hình, đồng thời cùng nhau định hình hướng đi tương lai của ngành HoReCa.

Thủ tướng Anutin cũng bày tỏ tin tưởng rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ của cả sự kiện triển lãm và ngành HoReCa phản ánh vị thế của Thái Lan như một lực lượng dẫn đầu trong việc định hình tương lai của ngành công nghiệp khách sạn toàn cầu. Ông nêu rõ thế mạnh của Thái Lan không chỉ dừng lại ở sản phẩm và dịch vụ, mà còn bao gồm nền văn hóa ẩm thực phong phú, thiết kế sáng tạo, lối sống và tinh thần hiếu khách nổi tiếng thế giới của người Thái. Những phẩm chất này tạo nên nền tảng quan trọng để tạo ra giá trị kinh tế và mở rộng cơ hội thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp Thái Lan.

Kỳ triển lãm năm nay được coi là lớn nhất và toàn diện nhất từ trước đến nay, trưng bày đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ và đổi mới phù hợp với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, với gần 700 nhà triển lãm hàng đầu đến từ 35 quốc gia, trong đó có Thái Lan. Khoảng 60 doanh nghiệp Việt Nam cũng có mặt tại triển lãm để nắm bắt các xu hướng, sản phẩm mới trong lĩnh vực HoReCa, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Thái Lan và quốc tế.

Trải rộng hơn 35.000 m2, THAIFEX - HORECASIA 2026 quy tụ các doanh nhân và thương hiệu từ khắp nơi trên thế giới trong 9 danh mục sản phẩm chính bao gồm: Bánh & Kem, Quán cà phê & Quầy bar, Vệ sinh & Giặt là, Ăn uống, Nội thất, Nhà bếp, Dịch vụ, Công nghệ và Chăm sóc sức khỏe, cùng với khu ẩm thực HoReCa đặc biệt.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bangkok, ông Andy Wang, Giám đốc doanh nghiệp thực phẩm Eastsign Foods ở Quý Châu, Trung Quốc, hào hứng giới thiệu các sản phẩm đồ uống thông dụng từ bột trà và bột cà phê được bao gói trong những chiếc nắp chai xinh xắn mà khách hàng có thể dễ dàng tự pha cho mình một món đồ uống yêu thích từ chai nước có sẵn. Ông Wang cho biết đây là lần thứ hai doanh nghiệp của ông tham dự triển lãm và các sản phẩm đồ uống tiện dụng và thời trang này thu hút khá đông khách hàng tìm hiểu.

Triển lãm còn là dịp để nhiều doanh nghiệp địa phương Thái Lan giới thiệu các sản phẩm đặc sản của mình với bạn hàng quốc tế. Chị Arinrada Wothan, chủ một doanh nghiệp sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ đến từ tỉnh Nan, cho biết: “Chúng tôi là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm sản xuất từ vải dệt kết hợp với da thật. Tất cả cả sản phẩm đều được khâu thủ công. Chúng tôi cũng sử dụng loại cỏ 3 cạnh chỉ có ở tỉnh Nan để đan thành những chiếc lồng đèn để trang trí trong nhà”.

Trong 3 ngày triển lãm cũng diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, trong đó có Khu trải nghiệm THAIFEX - HOREC, các buổi chia sẻ kiến thức do chuyên gia hướng dẫn thuộc Học viện THAIFEX – HOREC truyền đạt, Giải thưởng Sáng tạo THAIFEX - HOREC, Thử thách dọn phòng cực đỉnh Thái Lan, Giải vô địch Rang cà phê ASEAN và các buổi đào tạo và trình diễn về Quy trình Thưởng thức Cà phê của Liên đoàn Cà phê ASEAN (ACF), một chương trình không thể bỏ lỡ dành cho các nhà điều hành quán cà phê và những người đam mê cà phê.