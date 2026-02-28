Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của Quân chủng Hải quân

(Ngày Nay) - Sáng 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3). Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng,

Thưa các đồng chí tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng,

Thưa các đại biểu, khách quý,

Hôm nay, trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, khi nhân dân cả nước hân hoan đón Năm mới, Xuân mới trong không khí đầm ấm, tươi vui, phấn khởi, khi cả nước tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, tôi rất vui mừng tới dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba của Quân chủng Hải quân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, tôi gửi đến các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, sỹ quan, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ của Quân chủng Hải quân qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Với tầm nhìn chiến lược, ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập Ban Nghiên cứu Thủy quân thuộc Bộ Tổng Tham mưu, để nghiên cứu phương án xây dựng và phương thức tác chiến của lực lượng thủy quân.

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định số 284 thành lập “Cục Phòng thủ bờ bể”. Đây là một quyết định rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với tình hình thực tiễn, đánh dấu sự ra đời của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay.

Hơn 70 năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước; sự quan tâm, động viên, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân Ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; lập được nhiều thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, công tác và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sỹ Hải quân đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, Đảng và Quân đội anh hùng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công hào hùng, thành tích oanh liệt, xuất sắc, có những chiến công đi vào lịch sử dân tộc, lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Một trong những bản anh hùng ca vĩ đại nhất của Hải quân là “Đường Hồ Chí Minh trên biển.” Giữa vòng vây kiểm soát ngặt nghèo của kẻ thù, những con tàu không số lặng lẽ rẽ sóng ra khơi, mang theo vũ khí, mang theo niềm tin, mang theo khát vọng thống nhất đất nước.

Biển cả không chỉ là không gian địa lý, mà là trận địa sinh tử. Mỗi chuyến đi là một cuộc đấu trí với bão tố và kẻ thù. Nhưng chính trong thử thách ấy, trí tuệ Việt Nam đã tỏa sáng, lòng quả cảm Việt Nam đã được khẳng định. Hàng trăm nghìn tấn vũ khí được chuyển vào chiến trường miền Nam, góp phần quyết định làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Nhiều chiến sỹ hải quân trở thành bất tử. Đường Hồ Chí Minh trên biển không chỉ là tuyến vận tải chiến lược; đó là biểu tượng của ý chí độc lập và khát vọng tự do, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, vững vàng nơi tiền tiêu sóng gió, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp, xử trí đúng đắn, kịp thời, hiệu quả đúng đối sách các tình huống phức tạp nảy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về triển khai thực hiện đề án, dự án tại Đặc khu Trường Sa, cán bộ, chiến sỹ Hải quân không quản ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, triển khai nhiều giải pháp mang tính chiến lược hoàn thành toàn diện các nội dung của Đề án, nhiều nội dung vượt tiến độ; đồng thời thực hiện tốt chương trình “Xanh hóa Trường Sa.”

Những kết quả đạt được góp phần xây dựng Đặc khu Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài tiền tiêu, lá chắn thép, thành trì vững chắc để bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ nơi đầu sóng, ngọn gió.”

Truyền thống của Hải quân không chỉ là truyền thống chiến đấu, mà còn là truyền thống gắn bó quân-dân. Ở những đảo tiền tiêu, người lính không chỉ là chiến sỹ, mà còn là thầy giáo, là y sỹ, là người bạn của ngư dân. Hải quân đã cùng nhân dân xây dựng các công trình dân sinh, chăm lo đời sống, cứu hộ cứu nạn, tham gia tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật. Chính tình quân dân ấy đã tạo nên “pháo đài lòng dân,” “thế trận lòng dân,” là “điểm tựa cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển” - nền tảng vững chắc nhất của thế trận quốc phòng trên biển.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức và lực lượng của Quân chủng Hải quân đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng chiến đấu, quản lý bảo vệ biển, đảo ngày càng được nâng lên.

Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, cán bộ, chiến sỹ không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thân yêu của Tổ quốc. Công tác đối ngoại quốc phòng của Quân chủng Hải quân thực sự là điểm sáng trong Bộ Quốc phòng, trực tiếp thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị.

Với những thành tích đã đạt được trong hơn 70 năm qua, Quân chủng Hải quân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Quân công, 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 1 Huân chương Lao động và hàng chục ngàn lượt tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Hải quân nhân dân Việt Nam, Đảng, Nhà nước quyết định trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng Hải quân. Đây là lần thứ Ba Quân chủng Hải quân vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của Quân chủng Hải quân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhân dịp này, một lần nữa tôi ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương để Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các trung tâm quyền lực diễn ra gay gắt, quyết liệt; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân, không loại trừ khả năng tình hình Biển Đông, khu vực Biển Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục nóng lên.

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong đó, có nhiệm vụ xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi yêu cầu các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đảng Bộ quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Nhiệm vụ quân sự quốc phòng và Xây dựng Đảng Bộ quân đội năm 2026, Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp “đúng”, “trúng” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước.

Thứ hai, tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa,” “5 vững”; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; trong đó, cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nắm chắc nhiệm vụ, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, tập trung xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến độc lập, liên tục dài ngày, tác chiến trong điều kiện thời tiết phức tạp trên các vùng biển, đảo. Chủ động nghiên cứu các cuộc chiến tranh xung đột gần đây trên thế giới, phát triển nghệ thuật quân sự Hải quân, cách đánh phù hợp, hiệu quả trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và trong hình thái chiến tranh công nghệ cao.

Thứ tư, Quân chủng Hải quân phải tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với đặc thù của quân chủng. Đầu tư nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Làm chủ thiết kế, công nghệ nền, công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm Công nghiệp quốc phòng của Hải quân. Phát triển lực lượng tàu Ngầm, Không quân Hải quân đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ năm, kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ quốc phòng-an ninh-đối ngoại-kinh tế; chủ động, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển; huy động tối đa nguồn lực hoàn thiện Đề án xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng Trường Sa.

Quân chủng Hải quân phải là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc. Làm tốt công tác hợp tác quốc tế về biển, đảo; đối ngoại quốc phòng với quân đội và hải quân các nước, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình trên biển.

Thứ sáu, xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân,” làm cho giá trị văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực to lớn để xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan tâm chăm lo bảo đảm chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ cho cán bộ, chiến sỹ, người lao động. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa,” “dân sự hóa” Quân đội, lực lượng Hải quân.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Phấn khởi, tự hào về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tôi tin tưởng rằng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đơn vị 3 lần Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Một lần nữa, chúc mừng Quân chủng Hải quân Anh hùng; chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!