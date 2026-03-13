TP HCM rà soát, thu hồi hơn 700 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe​

(Ngày Nay) - Danh sách sản phẩm cần thu hồi gồm 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, 675 sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn công bố do có thành phần hoặc hàm lượng thực tế không đúng với hồ sơ đăng ký.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Herbitech, ngày 12/3, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản về việc thu hồi các lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn công bố.

Cụ thể, Sở An toàn thực phẩm đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để thu hồi các sản phẩm vi phạm đang lưu thông trên thị trường.

Danh sách sản phẩm cần thu hồi gồm 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, 675 sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn công bố do có thành phần hoặc hàm lượng thực tế không đúng với hồ sơ đăng ký.

Các sản phẩm này được nêu tại Phụ lục 1 và 2 của Công văn số 864/VPCQCSĐT-P3 do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ban hành.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các lô sản phẩm trên còn lưu thông, lực lượng chức năng phải tiến hành thu hồi ngay; cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đồng thời báo cáo kết quả thu hồi về Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh ngừng kinh doanh, phân phối và sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc danh sách trên.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương về việc khẩn trương thu hồi nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Herbitech sản xuất.

Được biết, các sản phẩm bị thu hồi do công ty này sản xuất, gia công trong giai đoạn từ năm 2018 - 2025. Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Hà Nội và nhà máy sản xuất đặt tại Khối 8, xã Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo Cục An toàn thực phẩm, việc thu hồi các sản phẩm này xuất phát từ kết quả điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Herbitech và các đơn vị liên quan.