Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, Hà Nội

Cùng dự Ngày hội về phía Trung ương có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu.

Về phía thành phố Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, cùng lãnh đạo quận Ba Đình và nhân dân phường Quán Thánh...

Báo cáo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 của phường Quán Thánh cho thấy, những năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Thánh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến tập hợp và phát huy được sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện quan điểm “dân là gốc”, dựa vào nhân dân để phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; tạo lập được sự đồng thuận xã hội theo phương châm “Đảng nói, dân tin; Mặt trận các đoàn thể vận động, dân theo; Chính quyền làm, dân ủng hộ”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và tích cực tham gia, xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, đóng góp công sức xây dựng phường Quán Thánh giữ vững địa bàn trọng điểm của Thủ đô.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc có nhiều đổi mới. Các chi hội đoàn thể hoạt động tích cực, gương mẫu. Quán Thánh là một trong những đơn vị tiêu biểu của quận Ba Đình và Thủ đô triển khai xây dựng mô hình phương kỷ cương văn minh đô thị gắn với Công an điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; đồng thời là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng các mô hình dân vận khéo với hơn 20 mô hình tiêu biểu, trong đó có mô hình cấp bộ như mô hình "Địa bàn dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc", "Gia đình 3 có, 3 biết trong phòng cháy chữa cháy”, “Nhà Đại đoàn kết"... Năm 2024, gia đình văn hóa đạt 98,5%; 8/8 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Những mô hình đó đã góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu của Trung ương, thành phố và quận đề ra ngay từ cấp cơ sở.

Bày tỏ vui mừng về dự Ngày hội Đại đoàn kết của liên địa bàn dân cư phường Quán Thánh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hà Nội nói chung, quận Ba Đình, phường Quán Thánh nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước nói chung và xây dựng Thủ đô hòa bình, văn hiến, văn minh, hiện đại nói riêng.

Đất nước ta đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết và đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để đạt được điều đó, Tổng Bí thư đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm "lấy nhân dân là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách", "lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu”, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển.

Tổng Bí thư cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị ban hành quy định và quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó đã bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về phòng, chống lãng phí. Tổng Bí thư yêu cầu, các địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội cần phải tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống lãng phí ở địa phương. Mỗi người dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tích cực tham gia giảm sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kịp thời phát hiện, phản ánh với các cơ quan chức năng về các hành vi gây lãng phí để xử lý.

Tổng Bí thư mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm phấn đấu xây dựng phường Quán Thánh cũng như tất cả các địa bàn trong quận Ba Đình và toàn thành phố Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống vẻ vang quận anh hùng của Thủ đô anh hùng, quận văn hóa của Thủ đô văn hiến, quận yên bình của Thành phố vì hòa bình.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà cho 17 đồng chí đảng viên có từ 70 năm tuổi Đảng trở lên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Quán Thánh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho tập thể phường Quán Thánh và trao 22 suất quà chúc mừng các cặp đôi ông bà chung sống hạnh phúc trên 50 năm, là gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn. Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao quà cho 8 địa bàn dân cư phường Quán Thánh. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng quà chung cho tập thể phường Quán Thánh và đại diện gia đình tiêu biểu của phường Quán Thánh; quận Ba Đình cũng dành tặng 5 suất quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn phường./.