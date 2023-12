Top những trải nghiệm đón năm mới không thể bỏ lỡ ở Sa Pa

Lạc giữa những vườn hoa anh đào đẹp như mơ

Sa Pa mùa này rực thắm sắc hoa anh đào. Và hai điểm đến để ngắm anh đào đẹp nhất hiện nay là khu đồi Mường Hoa, khu vực Ga đi cáp treo Fansipan thuộc Khu du lịch Sun World Fansipan Legend và khu vực đồi chè Ô Quy Hồ.

Ga đi cáp treo Fansipan, những cây anh đào trổ bông rực rỡ, hoa thắm và kết thành chùm lớn, mang sắc xuân đến sớm cho vùng núi cao.

Còn tại khu đồi Mường Hoa, hàng trăm gốc mai anh đào cùng lúc bung nở, tạo nên một đồi

hoa lãng mạn để bạn có thể có những góc check-in đẹp rạng rỡ trong sắc nắng hay mơ màng trong sương mờ ảo bên những bông anh đào đẹp nhẹ nhàng mà thanh khiết.

Trên đồi chè Ô Quy Hồ, anh đào hồng rực xen kẽ với màu xanh của cây chè, tạo nên một bức tranh sơn cước đẹp hơn vạn lời ngợi ca. Nơi đây mỗi ngày đón hàng trăm du khách tới tham quan, chụp hình và ngắm hoa.

Săn băng tuyết trên đỉnh Fansipan

Từ đầu tháng 12, khu vực đỉnh Fansipan đã xuất hiện nhiều đợt băng giá vào sáng sớm. Tuy không kéo dài nhưng đây cũng là tín hiệu cho thấy, nếu đến với Fansipan dịp cuối năm này, du khách cũng sẽ có nhiều khả năng được chứng kiến những bông hoa băng trong suốt tạo nên khung cảnh đẹp ngoạn mục nơi đỉnh thiêng. Và nhiều chuyên gia khí tượng dự báo, với những đợt lạnh liên tiếp đổ xuống, rất có khả năng sẽ xuất hiện tuyết rơi trên đỉnh Fansipan. Bởi thế, đến Sa Pa để săn băng tuyết dịp Năm mới vẫn là một trải nghiệm vừa hồi hộp, vừa gây phấn khích với du khách mọi lứa tuổi.

Đếm ngược đón năm mới cùng màn pháo hoa rực rỡ

Đêm 31/12, rạng sáng 1/1/2024, thời khắc Giao thừa, Sa Pa sẽ bắn pháo hoa tầm thấp để tiễn năm cũ, đón năm mới 2024 với nhiều kỳ vọng mới.

Màn trình diễn pháo hoa chào năm mới sẽ diễn ra tại khu vực Sân Quần, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với thời lượng bắn không quá 15 phút. Thay vì chen chúc ở thủ đô chờ đón pháo hoa vào ngày đầu năm, du khách có thể “đổi gió” bằng việc đón năm mới giữa núi rừng, dưới trời pháo hoa rực sáng bên cạnh người thân yêu của mình. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ.

Tham dự Lễ vía đức Phật A Di Đà tại quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan

Một trong những ngày lễ lớn trong Phật lịch được tăng ni, Phật tử cả nước mong đợi vào dịp cuối năm là Lễ vía Phật A Di Đà, thường được tổ chức vào ngày 17/11 âm lịch để tưởng nhớ công đức vô lượng của Đức Phật A Di Đà - một trong số những vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại Thừa.

Năm nay, lễ vía rơi vào ngày 29/12 dương lịch, và đó cũng là lý do các Phật tử đặc biệt chọn Sa Pa cho kỳ nghỉ đón năm mới, vừa là để có được những trải nghiệm độc đáo tại đây, vừa được tham dự ngày lễ trọng đại của đạo Phật tại nơi đỉnh thiêng.

Tại quần thể tâm linh Fansipan, Lễ vía đức Phật A Di Đà sẽ được tổ chức trang trọng từ 13h00 đến 19h00 ngày 29/12/2023, với nhiều hoạt động ý nghĩa như Chương trình ngàn hoa dâng Phật, Pháp thoại với chủ đề Hạnh nguyện A Di Đà Phật do thượng tọa Thích Tỉnh Thiền - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác, Sa Pa, Lào Cai chủ trì, trò chuyện và giải đáp về Đức Phật A Di Đà và công đức của ngài, nghi thức dâng ngàn hoa đăng thắp sáng đỉnh thiêng Fansipan, cầu mong mọi điều bình an và may mắn cho đất nước.

Ngoài ra, dịp cuối năm vẫn là thời điểm du khách đến với quần thể tâm linh Fansipan để đi lễ tạ ơn trời Phật đã ban cho mình một năm may mắn, bình an. 12 công trình tâm linh mang dáng chùa Việt cổ tại Bắc Bộ thế kỷ 15-16, nương vào thế núi, huyền ảo trong mây, mang đến cho du khách tới Fansipan những ngày cuối năm những khoảnh khắc an yên, tĩnh tại hiếm nơi nào có được.