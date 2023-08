TP HCM đẩy mạnh phòng, chống tội phạm người nước ngoài

Mới đây vào cuối tháng 7/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá chuyên án 723M, qua đó triệt phá ổ mại dâm trá hình hoạt động nhà hàng do nhóm đối tượng người Hàn Quốc cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ ba đối tượng gồm: Kim Tae Hyung (sinh năm 1975), Cha Jin Young (sinh năm 1977) và Lee Hyun Jun (sinh năm 1998, cùng quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Qua quá trình trinh sát nghiệp vụ, PC02 phát hiện nhà hàng Gallery (số 160 Bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1) do hai đối tượng Kim Tea Hyung, Cha Jin Young làm chủ có hoạt động tổ chức mại dâm. Nhà hàng này có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc, được quảng cáo là “thiên đường” của người Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng quản lý Lee Hyun Jun có nhiệm vụ chỉ đạo các quản lý người Việt Nam trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để bán dâm. Ở đây, khoảng 80 tiếp viên nữ, sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu với giá từ 2,3 - 3,8 triệu đồng/lượt, tiền mua dâm thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng. Ước tính mỗi tháng các đối tượng thu lợi cả tỷ đồng.

Trước đó ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố đối tượng Aigars Plivčs (sinh năm 1985, quốc tịch Latvia, trú tại Tòa nhà Precia, phường An Phú, thành phố Thủ Đức) để điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối tượng này điều hành trang web tamo.vn và findo.vn. Các trang web này do Tập đoàn Sun Finace (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 3 pháp nhân là Công ty Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam, là các trang web cho vay tài chính tiêu dùng điện tử, được cài sẵn lập trình.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - PA08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài các vụ án trên, thời gian qua, Công an thành phố Thủ Đức phát hiện 8 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng Internet. Công an Quận 8 phát hiện 7 người nước ngoài lừa đảo qua hoạt động đầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán của nước ngoài. Công an huyện Nhà Bè kiểm tra, phát hiện 44 người nước ngoài sử dụng mạng Internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người nước ngoài khác...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý gần 730 vụ việc liên quan người nước ngoài vi phạm. Cơ quan Công an đã xử phạt cả những công ty, đơn vị bảo lãnh đưa người nước ngoài vào Việt Nam, với mức phạt 35 triệu đồng/hành vi vi phạm và trục xuất người nước ngoài vi phạm.

Theo Thượng tá Võ Chiến Thắng, nhiều vi phạm của người nước ngoài được thực hiện tại các cơ sở lưu trú, địa điểm có người nước ngoài. Thực tế có tình trạng thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (với số vốn ít, do nhiều cá nhân góp vốn) để làm thủ tục cư trú, bảo lãnh cho nhiều người cư trú dài hạn tại Việt Nam. Sau khi được cấp giấy tờ cư trú dài hạn, cho công ty giải thể hoặc công ty “chỉ thành lập trên giấy” mà không hoạt động thực tế. Ngoài ra, nhiều cá nhân người Việt Nam thành lập công ty nhỏ, lợi dụng pháp nhân bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc nhưng thực chất chỉ bảo lãnh xong rồi để người nước ngoài tự do hoạt động. Trong khi đó, các đơn vị bảo lãnh không quản lý dẫn đến nhiều người nước ngoài vi phạm.

Việc cho người nước ngoài thuê nhà nguyên căn, căn hộ chung cư… nhưng không khai báo tạm trú và không quản lý, để họ lợi dụng tổ chức cờ bạc, cá cược, lừa đảo qua mạng internet thường xuyên xảy ra. Đáng chú ý, có những vụ án khi bị triệt phá, lực lượng chức năng địa phương vẫn không hay biết.