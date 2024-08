Triển lãm những hình ảnh đẹp về Bác Hồ, Bác Tôn

(Ngày Nay) - Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2024), Quốc khánh 2/9 và 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2024), sáng 27/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng An Giang và Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Về nơi lưu dấu chân Người”.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đồng thời khẳng định, nhân dân Thành phố và tỉnh An Giang vinh dự được là 2 địa phương ghi đậm dấu ấn những bước chân, giai đoạn lịch sử hình thành nên nhân cách vĩ đại của Bác Hồ và Bác Tôn. Những bằng chứng lịch sử ghi nhận dấu ấn theo bước chân hai vị lãnh tụ luôn còn sống mãi trong tim của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dân tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang nhấn mạnh, thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục bảo tồn, phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng để lại, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ và Bác Tôn để chăm lo đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đến với triển lãm, công chúng được tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm mở cửa phục vụ du khách và nhân dân tham quan, tìm hiểu đến hết ngày 30/11/2024.