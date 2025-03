Phát huy giá trị lịch sử xã An toàn khu An Bình

(Ngày Nay) - Ngày 12/3, thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ Công bố Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 4/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đối với phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết, sự kiện có ý nghĩa trọng đại, ghi nhận và tri ân những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc đã có công nuôi dưỡng, đùm bọc chiến sĩ cách mạng trong kháng chiến gian khổ. Đồng thời, sự kiện cũng là tiền đề để địa phương bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân phường An Bình.

Lãnh đạo UBND thành phố đề nghị các cấp, ngành và UBND quận Ninh Kiều tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của quê hương cách mạng xã An toàn khu cho thế hệ trẻ; tập trung nguồn lực thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, các thiết chế văn hóa. Địa phương bố trí nguồn lực để xây dựng các công trình, dự án, tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, du lịch gắn với di tích lịch sử văn hóa; huy động các nguồn lực để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cũng như tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tại xã An toàn khu.

Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, phường An Bình (trước đây là xã An Bình) có vị trí chiến lược quan trọng khi nằm án ngữ phía Tây thành phố Cần Thơ, nằm trong tuyến Lộ Vòng Cung (vành đai bảo vệ trung tâm đầu não vùng IV chiến thuật của địch). Trong các cuộc chiến, chi bộ Đảng, quân và dân xã An Bình luôn vững tin, một lòng theo Đảng, kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, là căn cứ cách mạng vững chắc.

Việc phường An Bình được công nhận là xã An toàn khu thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với đóng góp to lớn của nhân dân nơi đây, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ đã chiến đấu và hy sinh. Đây cũng là động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Bình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, UBND quận Ninh Kiều trao thẻ Bảo hiểm y tế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Bình.