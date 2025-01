Trong 4 ngày, 150.221 người được chữa khỏi bệnh về nhà ăn Tết

Như vậy, tính đến sáng mùng 1 Tết, tại các cơ sở y tế trên cả nước chỉ còn 96.061 bệnh nhân đang phải nằm viện điều trị.

Trong 4 ngày nghỉ Tết (từ 25 - 29/1/2025), các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho 373.083 lượt người bệnh, trong đó, số người phải nhập viện điều trị nội trú là 105.530 người. Các bác sĩ đã thực hiện 12.085 ca phẫu thuật các loại, trong đó phẫu thuật cấp cứu do tai nạn là 1.905 ca.

Tính đến sáng mùng 1 Tết, trong 4 ngày nghỉ Tết, các bác sĩ đã đỡ đẻ, mổ đẻ đón 9.777 trẻ chào đời. Đã có 10.129 người bệnh được chuyển viện, 17.466 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện.

Trong một ngày, từ 30 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 1 Tết Ất Tỵ, cả nước đã có 3.676 trường hợp đến các cơ sở y tế khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông. Tính chung cả 4 ngày nghỉ, con số này đã lên tới 13.608 người. Trong đó, có 5.279 phải nhập viện điều trị, theo dõi, 1.451 trường hợp phải chuyển tuyến trên điều trị. Tính đến ngày mùng 1 Tết, số người hiện đang nằm viện điều trị do tai nạn giao thông là 3.531 người.

So sánh tai nạn nghi do giao thông với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024 (so với 28 Tết, 29 Tết, 30 Tết Giáp Thìn 2024) cho thấy, tất cả các số liệu như số người đến khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông, số người phải nhập viện điều trị, theo dõi, chuyển viện tuyến trên… đều giảm đáng kể.

Tổng số trường hợp đến khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa trong 4 ngày nghỉ là 282 trường hợp, số ca phải nhập viện điều trị nghi do pháo nổ, pháo hoa là 184 trường hợp, đều giảm so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024

Cũng trong một ngày, từ 30 tháng Chạp Giáp Thìn đến mùng 1 Tết Ất Tỵ, số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu là 82 người, trong đó 31 người phải nhập viện theo dõi, điều trị. Tổng hợp lại trong 4 ngày nghỉ đã có 379 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu, trong đó 192 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh đánh giá, báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc cho thấy, trong những ngày nghỉ Tết, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu chuyên môn, báo cáo trực đầy đủ. Chưa ghi nhận nhập viện do vụ tai nạn hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt; tình hình khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong tai nạn nghi do giao thông giảm rõ rệt; khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ đều giảm so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024.