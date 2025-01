Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2025 có 3 điểm mới

Qua đó, tỉnh thu hút nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức chiều 20/1.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2025 diễn ra tại Không gian diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử huyện Sơn Động; chùa Vĩnh Nghiêm; Quảng trường mùng 3/2, thành phố Bắc Giang; Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ huyện Lục Nam và một số huyện, thành phố.

Chuỗi sự kiện với 8 hoạt động chính do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang chủ trì và 6 hoạt động hưởng ứng do UBND các huyện, thành phố tổ chức. Trong đó có: Trưng bày chuyên đề và tuyên truyền sản phẩm du lịch “Con đường hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử”; biểu diễn nghệ thuật chèo và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể; Lễ rước Bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Hạ, Tây Yên Tử, Sơn Động; Liên hoan “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Bắc Giang mở rộng lần thứ VI năm 2025; Liên hoan hát then - đàn tính; Lễ hội mở cửa rừng tại đền bà Chúa Then (Lạng Giang)… hứa hẹn mang lại những trải nghiệm ấn tượng cho du khách.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang Trương Quang Hải, Phó trưởng Ban tổ chức cho biết, 3 điểm mới của Tuần Văn hóa - Du lịch năm nay đó là chương trình nghệ thuật “Linh thiêng Tây Yên Tử” tại lễ khai mạc. Du khách được thưởng thức nhiều tiết mục hấp dẫn, sôi động, với sự thể hiện của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Chương trình diễn ra trong 50 phút, gồm 3 chương "Huyền tích cõi thiêng", "Bắc Giang vùng đất văn hiến" và "Bắc Giang tiềm năng tỏa sáng".

Cùng với đó, tại Liên hoan “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Bắc Giang mở rộng, ngoài các thanh đồng nghệ nhân của tỉnh còn có các nghệ nhân thanh đồng 5 tỉnh lân cận. Họ sẽ thể hiện đúng nghi lễ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Giải đua xe đạp mở rộng chủ đề “Hành trình theo dấu chân Phật hoàng” với sự tham dự của gần 300 vận động viên, chia làm 4 nội dung thi đấu. Qua đó nhằm quảng bá sản phẩm du lịch Con đường hoằng dương Phật pháp của các Phật tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Ngoài ra, Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm lên Tây Yên Tử mang ý nghĩa chuyến hành hương mùa Xuân hướng về vùng đất thiêng Yên Tử sẽ có 51 xe rước đúng bằng số tuổi của Phật hoàng, cùng với đó là sự tham gia của người dân, du khách, tạo thành đoàn rước lớn, lan tỏa ý nghĩa của sự kiện là mong ước một năm mới tốt lành, thịnh vượng.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2025 là hoạt động thường niên để giới thiệu đến nhân dân, khách du lịch hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc; đồng thời, kích cầu du lịch, thu hút du khách, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Qua đó khẳng định du lịch Bắc Giang là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang Trương Quang Hải khẳng định./.