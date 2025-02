Tuyên Quang: Phát triển tiềm năng du lịch tâm linh dịp đầu Xuân

Đón lượng khách đông đảo

Hoạt động du lịch tâm linh chủ yếu phát triển mạnh ở khu vực thành phố với hệ thống các chùa và đền thờ Mẫu. Toàn tỉnh hiện có 40 ngôi chùa, bao gồm cả phế tích và 25 ngôi chùa đang hoạt động. Tỉnh có trên 30 điểm di tích tâm linh với 14 đền thời Mẫu, chủ yếu nằm tại thành phố Tuyên Quang; tại các huyện đều có các đình, đền, điểm di tích tâm linh.

Bà Ma Thị Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ mùng 3 đến hết tháng Giêng, tại các đền, chùa, điểm du lịch tâm linh tại tỉnh tấp nập những đoàn du khách đến tham quan, chiêm bái. Tháng 1/2025, tỉnh đón trên 56.000 lượt du khách, chủ yếu là khách du lịch tâm linh. Thành phố Tuyên Quang, nơi có nhiều điểm du lịch, di tích tâm linh đón khoảng 40.000 lượt khách. Tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo ban quản lý các đền, chùa phối hợp với địa phương triển khai nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, chú trọng phòng, chống cháy nổ.

Một điểm đến tâm linh được đông đảo người dân tìm đến là Thiền viện Trúc Lâm Chính pháp, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang. Thiền viện được xây dựng từ năm 2019 với điểm nhấn là tòa tháp 3 tầng, tọa lạc tại điểm cao nhất là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tay cầm cành hoa sen cao 18m, ngang 12m, đài sen cao 4m. Bên cạnh đó là tòa tam bảo gồm 3 tầng: giảng đường, thiền đường và sân lễ lộ thiên.

Cùng gia đình và bạn bè đến Tuyên Quang du Xuân, vãn cảnh đầu năm, chị Trần Hoàng Lâm, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng đi lễ đầu năm để cầu bình an, sức khỏe và may mắn. Lần này chị đi thăm Thiền viện Trúc Lâm Chính pháp Tuyên Quang, đi lễ tại một số đền Mẫu quanh thành phố Tuyên Quang. Chị rất ấn tượng với không gian, cảnh quan nơi đây. Đặc biệt, dù rất đông du khách nhưng tình hình an ninh trật tự tại các đền, chùa luôn được đảm bảo.

Còn chị Nguyễn Thị Mai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, chị và người thân luôn chọn Tuyên Quang là điểm đến đầu tiên để đi lễ đầu năm. Mọi người luôn háo hức và thoải mái khi đến với vùng đất này. Các đền, chùa ở Tuyên Quang rất đẹp và linh thiêng, không khí trong lành, khâu tổ chức tại các đền, chùa cũng rất tốt và bảo đảm.

Ngoài các ngôi chùa, Tuyên Quang còn có nhiều ngôi đền hàng trăm năm tuổi, được công nhận là di tích cấp quốc gia. Đền, chùa ở Tuyên Quang không chỉ nổi tiếng linh thiêng mà còn có bề dày lịch sử, kiến trúc độc đáo cổ xưa.

Xây dựng tour, tuyến hợp lý, đồng bộ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang Vũ Quỳnh Loan thông tin, từ ngày 10-16/2 âm lịch hàng năm, thành phố tổ chức Lễ hội rước Mẫu Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La. Đây là lễ hội tồn tại từ lâu đời gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu. Năm 2017, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội bắt nguồn từ huyền thoại về các Thánh Mẫu vốn là những nàng công chúa, qua du ngoạn thắng cảnh sông Lô và bay về trời. Hàng năm, họ gặp nhau 2 lần vào trung tuần tháng 2 và tháng 7 ssm lịch. Khi rước bài vị của Mẫu từ đền Thượng và đền Ỷ La về đền Hạ là biểu hiện sự gặp gỡ đoàn tụ, sum họp gia đình của hai chị em Ngọc Lân và Phương Dung công chúa (Thánh Mẫu). Đây là một trong những lễ hội tâm linh lớn nhất năm, trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có của thành phố Tuyên Quang.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thao cho hay, để du lịch tâm linh phát triển đúng hướng, mang lại giá trị truyền thống, văn hóa lịch sử và giá trị tinh thần, thời gian tới cùng với bảo tồn, gìn giữ các giá trị cảnh quan di sản, tỉnh tích cực xây dựng những tour, tuyến du lịch hợp lý, đầu tư vào các khu du lịch tâm linh để tạo ra sự đồng bộ, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh chủ động trùng tu, cải tạo các đền, chùa, điểm di tích tâm linh; phát triển du lịch tâm linh vùng trung tâm là thành phố Tuyên Quang; xây dựng sản phẩm du lịch bổ trợ như gắn kết du lịch tâm linh với du lịch lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, ban quản lý các đền, chùa, điểm di tích, du lịch tâm linh phối hợp với chính quyền cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy, nổ; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, khuyến cáo người dân hạn chế đốt vàng mã; chủ động nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân khi đi tham quan, vãn cảnh. Đặc biệt, các địa phương tiếp tục phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở lưu trú và ẩm thực, tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đến Tuyên Quang thăm thú, du Xuân, vãn cảnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, du lịch là một trong 3 khâu đột phá và trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Do vậy, tỉnh phấn đấu năm 2025 đón trên 3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 4.800 tỷ đồng, đóng góp cho GRDP từ 6% trở lên, tạo việc làm cho trên 25.000 lao động, đưa Tuyên Quang trở thành điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, thân thiện./.