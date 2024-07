Vietjet khai trương đường bay Tây An – TP.HCM với siêu khuyến mãi cho các đường bay Trung Quốc

(Ngày Nay) - Lễ khai trương đường bay kết nối Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc với TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra tại sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An trong sự chào đón nồng nhiệt của đại diện chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Thiểm Tây, đại diện sân bay Hàm Dương Tây An, lãnh đạo Vietjet và đông đảo hành khách.