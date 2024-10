Viettel giữ vị trí thương hiệu giá trị nhất, được đánh giá cao nhất về phát triển bền vững ở Việt Nam

Ở giai đoạn khởi nghiệp đầu những năm 2000, Viettel kinh doanh với tôn chỉ kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, tập trung vào phát triển con người, thể hiện qua việc ưu tiên phổ cập mạng di động ở khu vực nông thôn. Các năm tiếp theo, Viettel đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc phổ cập công nghệ và thực hiện các chương trình như Vì em hiếu học, Trái tim cho em, Internet trường học… Ở giai đoạn phát triển thứ 4 (2018 – 2028), Viettel đặt mục tiêu tiên phong và chủ lực xây dựng chính phủ số để người dân được phục vụ tốt hơn; xây dựng kinh tế số để người dân giàu có hơn; xây dựng xã hội số để người dân hạnh phúc hơn; xây dựng an ninh mạng để người dân an toàn hơn. Trong năm 2023, 259 tỷ đồng là con số được Viettel dành cho các hoạt động hỗ trợ cho giáo dục, y tế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng năm, Viettel thực hiện xây dựng báo cáo Phát triển bền vững với chủ đề “Technology with heart - Công nghệ từ Trái tim”. Năm 2024, Viettel tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển bền vững với các lĩnh vực trọng yếu bao gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kiến tạo xã hội số, đảm bảo an toàn thông tin, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển trung tâm dữ liệu xanh thông minh và quản trị minh bạch.