Viettel Solutions tổ chức hội thảo "Giao thông thông minh: Tương lai của thành phố hiện đại"

Hội thảo có sự góp mặt của Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành từ các tỉnh thành phía Nam. Bên cạnh các chuyên gia công nghệ của Viettel Solutions, các chuyên gia đến từ Dahua Global, Trường Đại học Giao thông Vận tải, và Công ty Cổ phần Giao thông Số cũng đã tham gia chia sẻ các giải pháp và xu hướng mới trong lĩnh vực giao thông thông minh.

Theo đó, chương trình đã diễn ra với những chia sẻ và thảo luận sôi nổi về các xu hướng và giải pháp giao thông thông minh đang được triển khai trên thế giới và tại Việt Nam. Các chuyên gia đã tập trung phân tích những thách thức và cơ hội trong việc phát triển hệ thống giao thông thông minh tại các đô thị Việt Nam, từ vấn đề giao thông trong bối cảnh đô thị hóa, đến những công nghệ tiên tiến giúp giám sát và điều khiển giao thông, quản lý đường cao tốc và bãi đỗ xe thông minh. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận về các giải pháp tối ưu nhằm phát triển giao thông thông minh, cải thiện chất lượng sống và tạo ra những thành phố hiện đại, bền vững hơn.

Trong đó, Hệ thống Giao thông thông minh (ITS) được lãnh đạo địa phương và các chuyên gia xem là thiết yếu trong việc tối ưu hóa quản lý giao thông, tạo ra một môi trường giao thông an toàn, hiệu quả và bền vững cho các thành phố thông minh. Nó được định nghĩa là một hệ thống giao thông hiện đại, sử dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý, giám sát, điều hành, điều khiển phương tiện trên cơ sở tăng cường khả năng liên kết giữa ba yếu tố: Con người, phương tiện vàcơ sở hạ tầng giao thông.

Theo chia sẻ của Giáo sư Tiến sĩ Lê Hùng Lân - Giảng viên cao cấp trường Đại học Giao thông Vận tải, ứng dụng các giải pháp này có thể giúp giảm từ 5 -15% ùn tắc, tai nạn giao thông, giảm từ 10 - 20% lượng khí thải CO2, giảm 30-35% chi phí cơ sở hạ tầng giao thông.

Kế thừa và phát huy những thành tựu công nghệ của thế giới, các mô hình ITS của các nước như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu,… Viettel Solutions đã nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái ITS gồm 12 sản phẩm cốt lõi. Hệ sinh thái này bao trùm toàn diện, từ giám sát giao thông, cung cấp thông tin và điều khiển giao thông, đến quản lý sự cố, bãi đỗ xe, thanh toán vé điện tử và mô phỏng giao thông, giúp tối ưu hóa hoạt động giao thông, nâng cao an toàn và hiệu quả cho các đô thị thông minh.

Với lợi thế làm chủ các công nghệ lõi có tính độc đáo, ứng dụng sâu trí tuệ nhân tạo AI và đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm, Viettel Solutions cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam xây dựng giải pháp tổng thể cho toàn bộ ứng dụng phân hệ ITS, trong tương lai, tính mở của hệ thống có thể tích hợp với các hệ thống khác sẵn có hoặc mở rộng thêm các phân hệ mới, tùy theo tình hình, nhu cầu, bối cảnh thực tế.

Hiện hệ sinh thái ITS của Viettel Solutions đang được triển khai cho các tỉnh/thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng… Bên cạnh đó, hệ thống Giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (Viettel TrafficID) cũng đang được ứng dụng tại trên 30 tỉnh/thành phố và cả các thị trường quốc tế như Peru, Dubai…

Tại hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Hổ - Tổng Giám Đốc Viettel Solutions chia sẻ: “Giao thông thông minh không phải là một giải pháp tách biệt, mà là sự kết hợp và đồng bộ của nhiều yếu tố, từ hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, chính sách, cho đến sự tham gia chủ động của cộng đồng.” Ông Hổ nhấn mạnh, cần có một tầm nhìn dài hạn, sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân để có thể xây dựng một hệ thống giao thông thông minh hiệu quả, phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội.”

Hội thảo đã tạo ra một diễn đàn quan trọng, kết nối các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành, nhằm thúc đẩy sự phát triển của giao thông thông minh tại Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị thể hiện sự đồng long trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các đô thị thông minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và cải thiện hiệu quả quản lý giao thông trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng gia tăng.