Vô địch Champions League, Manchester City hoàn tất 'cú ăn ba' lịch sử

(Ngày Nay) - Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ theo dõi sát sao quá trình Belarus chuẩn bị tiếp nhận kho vũ khí này.

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Sinh học Quốc tế diễn ra từ ngày 5-8/6 tại Mỹ, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng thường trực Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn Pfizer Inc. ở New York.