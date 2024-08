Xu hướng trang trí 100% handmade "lên ngôi" trong năm 2024

Xu hướng “ngược dòng” của những người yêu văn hóa Việt

Trang trí không gian và sự kiện mang lại nhiều giá trị quan trọng đối với sự kiện nói riêng và thương hiệu doanh nghiệp nói chung. Một thiết kế trang trí đẹp không chỉ tăng cường giá trị cảm xúc, tạo ấn tượng mạnh mẽ mà còn giúp người tham gia tăng cường trải nghiệm, thể hiện cá tính và phong cách và truyền tải thông điệp của sự kiện, doanh nghiệp.

Là một trong những yếu tố đóng góp lớn vào sự thành công của sự kiện và doanh nghiệp, trang trí không gian và sự kiện đòi hỏi cao sự sáng tạo và độc đáo, không trùng lặp. Chính vì lẽ đó công nghệ trang trí không gian và sự kiện đang không ngừng phát triển, mang đến nhiều giải pháp sáng tạo và ấn tượng.

Giữa những dòng xu hướng decor phổ biến hướng tới sự hiện đại với các công nghệ cao như Công nghệ Thực tế ảo và Thực tế tăng cường, công nghệ Mapping 3D và Projection Mapping, công nghệ Đèn LED và công nghệ chiếu sáng thông minh, công nghệ tương tác cảm ứng, công nghệ Hologram, công nghệ trang trí bằng Drone, công nghệ cảm biến và IoT (Internet of Things)… những năm gần đây, thị trường decor đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của dòng decor thủ công.

Với ưu thế sản phẩm độc đáo, duy nhất, chứa đựng nhiều câu chuyện cảm xúc về văn hóa và truyền thống, xu hướng này tạo hiệu quả lớn về mặt cảm xúc và xác định thương hiệu, phong cách của sự kiện, doanh nghiệp. Các vật liệu thủ công không chỉ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, độc đáo mà còn chưa đựng các câu chuyện văn hóa truyền thống và sức khỏe với người sử dụng.

Năm nay, các vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, nứa, vải và gốm sứ được ưa chuộng hơn bao giờ hết bởi nó tạo nên sự ấm cúng và gần gũi trong không gian sống. Đồng thời, màu sắc nhẹ nhàng, trung tính kết hợp với các điểm nhấn màu sắc tươi sáng cũng là một xu hướng nổi bật, giúp tạo nên sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại. Handmade được hiểu một các đơn giản là các sản phẩm được làm thủ công bằng tay, có thể kết hợp nhiều chất liệu tạo nên 1 sản phẩm hoàn chỉnh dưới sự khéo léo của người thợ hoặc các nghệ nhân.

Với cách thức thực hiện đó, các sản phẩm handmade hoàn toàn thân thiện với môi trường từ chất liệu cho đến quá trình thực hiện. Việc thao tác bằng tay với các phương pháp kỹ thuật thân thiện với trường, quá trình tạo ra các sản phẩm handmade hoàn toàn không gây ra khí thải gây ô nhiễm, không tiêu tốn các nguồn năng lượng lớn, không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Tại Việt Nam, một số đơn vị lựa chọn đi theo xu hướng này với nhiều sản phẩm ấn tượng được biết đến như: Chú bọ ngựa tre từng gây sốt ở Hội An (Quảng Nam), Rồng lắp ghép lu gốm tại Bình Dương, đường gốm đỏ và hoa tại Vĩnh Long... Các công ty như The Planners, Paper Wings, The Vibes Team, Liti Florist... được biết đến nhiều với việc sử dụng vật liệu tự nhiên và thủ công để tạo ra những không gian sự kiện xanh, thân thiện với môi trường nhưng vẫn rất nghệ thuật và sáng tạo.

Nâng tầm nguyên liệu thủ công Việt

Được thành lập vào năm 2018, Lujio Decor là công ty chuyên tư vấn, thiết kế và thi công dịch vụ trang trí sự kiện và không gian từ các vật liệu thủ công cao cấp. Bước vào làng thiết kế với tuổi đời khá non trẻ nhưng Lujio Decor lại chọn 1 hướng đi táo bạo và “già dặn”: Xây dựng thương hiệu decor sáng tạo, độc đáo trên nền tảng sử dụng chất liệu 100% handmade (thủ công).

Ra đời bởi “tình yêu với cái đẹp”, mục tiêu của Lujio Decor là tìm kiếm cái đẹp trong mỗi chất liệu. Lujio Decor xác định 100% chi tiết trang trí được làm thủ công là điểm khác biệt độc đáo của các công trình thiết kết sự kiện, không gian mang thương hiệu Lujio Decor. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự sang trọng, lịch sự cho các sự kiện và doanh nghiệp khách hàng.

“Lujio Decor lựa chọn các chất liệu thủ công và thuần Việt trong các sản phẩm của mình với mong muốn tạo nên những công trình trang trí sự kiện, doanh nghiệp mang tính độc đáo và duy nhất. Định hướng này xuất phát từ tình yêu và sự trân trọng của Lujio Decor đối với những vật liệu truyền thống và văn hóa truyền thống. Chúng tôi mơ ước và kiên định với lựa chọn đưa tre, vải, giấy, gốm… của Việt Nam vào các công trình trang trí sự kiện và không gian hiện đại, tầm cơ để từ đó góp phần nâng cao giá trị của vật liệu thủ công Việt”, bà Hồng Điệp - người sáng lập, Giám đốc của Lujio Decor chia sẻ.

Sở hữu đội ngũ nhân viên là những người thực sự tâm huyết với vật liệu thủ công, Lujio Decor đã tạo ra hàng trăm sản phẩm decor sự kiện và không gian độc đáo và ấn tượng với các vật liệu tre, giấy, vải, gốm sứ… cho nhiều khách hàng với yêu cầu cao về thẩm mỹ, văn hóa và hiệu quả truyền thông, như: Mobiphone, MSB, JW Mariott, T-house, Aha café…

Hướng tới sự phát triển bền vững gắn với giá trị Việt, không chỉ Lujio Decor mà nhiều công ty kiên định với xu hướng decor thủ công đang góp phần gìn giữ, bảo tồn nhiều làng nghề thủ công và những nghệ nhân Việt.