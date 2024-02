Xử lý nghiêm vi phạm an ninh trật tự dịp Tết Giáp Thìn 2024

(Ngày Nay) - Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Lý Thái Tổ đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai nhiều giải pháp, trong đó quyết tâm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngay trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, để người dân được vui xuân, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, Công an quận Hoàn Kiếm đã có văn bản chỉ đạo Công an các phường và các đội nghiệp vụ thực hiện việc kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện vi phạm trên địa bàn; đặc biệt tập trung tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ.

Theo đó, để giải quyết tình trạng ngay trong đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết đã xuất hiện các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu quá giá quy định hoạt động trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Công an quận giao các đội nghiệp vụ thành lập các tổ trinh sát thực hiện công tác tuần tra trên địa bàn được phân công nhằm kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện, nếu phát hiện vi phạm tiến hành bàn giao cho Công an phường sở tại xử lý nghiêm theo quy định.

Công an quận Hoàn Kiếm giao Công an các phường: Hàng Trống, Hàng Đào, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Hàng Bạc, Hàng Gai bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát thực hiện kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện vi phạm; tiếp nhận các trường hợp vi phạm do các đội nghiệp vụ của Công an quận bàn giao, đề xuất xử lý theo quy định; kiên quyết không để hình thành các điểm trông xe tự phát trên địa bàn quản lý; bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh chiếm dụng vỉa hè, kinh doanh thời vụ những ngày Tết có dấu hiệu “chặt chém” du khách.

Ngay trong các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết Giáp Thìn (tức ngày 10-11-12/2/2024) tại “điểm nóng” là các tuyến phố xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm gồm phố Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Hàng Dầu, Lò Sũ cho thấy, lực lượng chức năng phường Lý Thái Tổ đã triển khai phân công lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong đó, kiên quyết không để xảy ra tình trạng các phương tiện dừng, đỗ sai quy định; các điểm trông giữ xe vi phạm; các trường hợp bán hàng rong, bán hàng thời vụ dịp Tết vi phạm…

Kết quả, Công an phường Lý Thái Tổ đã kiểm tra, xử phạt đối với 02 trường hợp điểm trông giữ xe vi phạm (phạt hành chính mỗi trường hợp số tiền 2.500.000đ); phối hợp cùng với Công an quận Hoàn Kiếm và UBND phường Lý Thái Tổ kiểm tra, xử lý một số trường hợp thu quá giá và nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Lý Thái Tổ cũng kiên quyết lập biên bản và xử lý đối với 20 trường hợp cá nhân vi phạm trật tự đô thị (bán hàng rong); đồng thời yêu cầu ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024.

Cùng với đó, Công an phường Lý Thái Tổ cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của người dân; để người dân được yên tâm vui xuân, đón Tết.

Có thể nhận thấy rằng, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, Công an quận Hoàn Kiếm nói chung và Công an phường Lý Thái Tổ nói riêng đã và đang hàng ngày, hàng giờ cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhằm giữ vững an ninh trật tự; đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mà còn trong suốt các sự kiện lớn của đất nước tại nhiều thời điểm khác trong năm.

Được biết, trong năm 2023, Công an phường Lý Thái Tổ đã thực hiện rất tốt chức năng và nhiệm vụ quản lý đô thị khi thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, thực hiện kiểm tra xử lý các vi phạm và duy trì công tác quản lý theo phương án phân công 4 lượt/ngày.

Trong đợt cao điểm ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, Công an phường Lý Thái Tổ cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; trong đó phải kể đến việc ý thức của người dân trong việc giữ gìn trật tự đô thị đã được nâng cao.

Lực lượng chức năng làm công tác theo dõi quản lý địa bàn của Công an phường Lý Thái Tổ tổ chức cắm chốt tại các địa điểm thường xuyên xảy ra vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường, đặc biệt tập trung tại tuyến phố Đinh Tiên Hoàng (khu vực trước cửa Đền Ngọc Sơn và Tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"); đồng thời yêu cầu các hộ gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn phường ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị.

Công an phường Lý Thái Tổ cũng thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm; trong đó tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, đỗ xe ô tô nơi có biển cấm đỗ; đỗ xe ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô; qua đó tạm giữ nhiều phương tiện, và kiên quyết xử phạt hành chính đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm.

Cũng trong năm 2023, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Công an quận Hoàn Kiếm, phối hợp chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND phường Lý Thái Tổ, cùng sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân; đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lý Thái Tổ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường đã được giữ vững.

Phường Lý thái Tổ được đánh giá là một trong những điểm sáng đạt nhiều thành tích tốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự của quận Hoàn Kiếm. Vì vậy, Công an phường Lý Thái Tổ là 1 trong số 26 phường trên địa bàn thành phố Hà Nội được Công an thành phố Hà Nội chọn để xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.