2023 – Viettel tăng trưởng ấn tượng, gặt hái thành tựu, tiếp tục đặt mục tiêu cao trong năm 2024

Nền tảng tư vấn du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor vừa công bố 7 điểm đến giành Giải thưởng Best of the Best năm 2024 của Travellers’ Choice (tạm dịch: Lựa chọn của du khách). Vịnh Hạ Long và Sapa là 2 địa danh nổi tiếng của Việt Nam có tên trong danh sách này, lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 5.