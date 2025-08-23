2/9/1945 - Mốc son chói lọi trên quảng trường Ba Đình lịch sử

(Ngày Nay) - Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn Độc lập do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và lên án chế độ thực dân, phong kiến đã áp bức, bóc lột nhân dân ta. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập” - Sự kiện trọng đại ấy đã mở ra một trang sử mới cho dân tộc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp. Việt Nam bước vào thời kỳ độc lập, tự do, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đối với mỗi người dân Việt Nam, giây phút bản Tuyên ngôn Độc lập chính thức vang lên giữa bầu trời độc lập, tự do mãi đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, hào hùng.

Ký ức tươi đẹp của ngày Lễ Độc lập vẫn còn vẹn nguyên đến hôm nay khi người dân được hòa mình vào giây phút lịch sử thiêng liêng ấy, qua đoạn phim chân thực do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cung cấp.

Không khí hào hùng hôm đó, giọng đọc trầm ấm của Bác Hồ giây phút đó… tất cả đã đi vào ký ức thiêng liêng của lịch sử.