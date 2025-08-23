2/9/1945 - Mốc son chói lọi trên quảng trường Ba Đình lịch sử

2/9/1945 - Mốc son chói lọi trên quảng trường Ba Đình lịch sử

In bài viết

Clip Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình. (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Bản Tuyên ngôn Độc lập do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và lên án chế độ thực dân, phong kiến đã áp bức, bóc lột nhân dân ta. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập” - Sự kiện trọng đại ấy đã mở ra một trang sử mới cho dân tộc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp. Việt Nam bước vào thời kỳ độc lập, tự do, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đối với mỗi người dân Việt Nam, giây phút bản Tuyên ngôn Độc lập chính thức vang lên giữa bầu trời độc lập, tự do mãi đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, hào hùng.

Ký ức tươi đẹp của ngày Lễ Độc lập vẫn còn vẹn nguyên đến hôm nay khi người dân được hòa mình vào giây phút lịch sử thiêng liêng ấy, qua đoạn phim chân thực do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cung cấp.

Không khí hào hùng hôm đó, giọng đọc trầm ấm của Bác Hồ giây phút đó… tất cả đã đi vào ký ức thiêng liêng của lịch sử.

Bản Tuyên ngôn Độc lập Clip Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đưa vào sử dụng Không gian văn hoá di sản gốm sứ
Đưa vào sử dụng Không gian văn hoá di sản gốm sứ
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 22/8, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” giới thiệu Không gian văn hóa di sản gốm sứ của cựu chiến binh, kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo tại phường Bạch Mai, Hà Nội.
Lãnh đạo Nam Long ADC và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược.
Nam Long ADC và Cen Land hợp tác khai mở phân khúc bất động sản vừa túi tiền tại miền Bắc
(Ngày Nay) -Công ty TNHH Phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) vừachính thức ký kết hợp tác chiến lược, công bố Cen Land chính thức là đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences – sản phẩm tiên phong trong phân khúc bất động sản vừa túi tiền tại miền Bắc.
Lời cảnh báo nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng đối với châu Âu
Lời cảnh báo nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng đối với châu Âu
(Ngày Nay) - Các vụ cháy rừng dữ dội đang hoành hành khắp Tây Ban Nha vào mùa Hè năm nay được xem là lời cảnh báo đối với những nước khác tại châu Âu về những mối nguy hiểm ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Đây là nhận định của nhà nghiên cứu về khí hậu và là Giáo sư địa lý tự nhiên tại Đại học Barcelona, ông Javier Martin-Vide.
Tôn vinh những giá trị truyền thống và sáng tạo độc đáo của ẩm thực Việt Nam
Tôn vinh những giá trị truyền thống và sáng tạo độc đáo của ẩm thực Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 22/8, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Nhà báo Thành phố công bố thông tin tổ chức Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025, từ ngày 16-19/10, với chủ đề "Món ngon từ Bún", tại Công viên Lê Văn Tám (Thành phố Hồ Chí Minh), miễn phí vé vào cổng tham quan cho công chúng.