Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đạt “tầm cao chưa từng có”, bước vào giai đoạn phát triển mới

(Ngày Nay) - Đây là khẳng định được Giáo sư Vương Dũng, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính trị quốc tế thuộc Đại học Bắc Kinh đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Trung Quốc.
Theo Giáo sư Vương Dũng, từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nổi bật là các chuyến thăm cấp cao và các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương của hai bên. Ông nhấn mạnh tần suất tiếp xúc dày đặc ở nhiều cấp độ cho thấy quan hệ song phương đang được thúc đẩy mạnh mẽ và được đánh giá rất tích cực trên tổng thể.

Một điểm nhấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua là sự gia tăng mạnh mẽ của giao lưu nhân dân. Theo Giáo sư Vương Dũng, các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế, kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, địa phương và các cơ sở giáo dục, nghiên cứu của hai nước "ngày càng thường xuyên và sâu rộng". Ông cho rằng sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, như những người hàng xóm thân thiết, chính là nền tảng xã hội – văn hóa quan trọng giúp quan hệ song phương phát triển ổn định và bền vững.

Đánh giá về hợp tác kinh tế, Giáo sư Vương Dũng nhận định Việt Nam và Trung Quốc có tính bổ trợ cao trong cơ cấu thương mại và đầu tư, tạo điều kiện để trao đổi kinh tế, thương mại tiếp tục tăng trưởng. Bên cạnh đó, tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như hạ tầng, giáo dục, văn hóa, khoa học – công nghệ và nghiên cứu phát triển (R&D) còn rất lớn, phù hợp với xu thế liên kết kinh tế khu vực, cũng như nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Đề cập đến chính sách đối ngoại của Việt Nam, Giáo sư Vương Dũng đánh giá cao cách tiếp cận cân bằng và linh hoạt của Việt Nam trong xử lý quan hệ với các đối tác lớn trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Theo ông, chính sách này không chỉ góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam mà còn tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, mở rộng xuất khẩu và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, vai trò “cầu nối” của Việt Nam trong khu vực ngày càng được củng cố, hỗ trợ hiệu quả cho tiến trình phát triển và hiện đại hóa đất nước.

Nhận định về triển vọng quan hệ song phương, Giáo sư Vương Dũng khẳng định: “Quan hệ Trung-Việt đang đạt tới tầm cao chưa từng có. Hai nước đang đứng trước 'giai đoạn vàng' với tiềm năng hợp tác rất lớn trong tương lai”. Ông dự báo hai nước sẽ tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương trong thời gian tới.

Việt Nam Trung Quốc quan hệ ngoại giao

