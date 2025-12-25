EU, Pháp, Đức lên án Mỹ cấm thị thực đối với các nhà quản lý công nghệ châu Âu

(Ngày Nay) - EU, Pháp và Đức lên án lệnh cấm thị thực của Mỹ đối với các nhà quản lý công nghệ châu Âu, cảnh báo hành động này ảnh hưởng đến chủ quyền kỹ thuật số.

Ngày 24/12, Liên minh châu Âu (EU), Pháp và Đức đã đồng loạt lên án việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh cấm thị thực đối với 5 công dân châu Âu, trong đó có cựu Ủy viên về Thị trường Nội bộ của EU Thierry Breton.

Phía Mỹ cáo buộc những cá nhân này nỗ lực thúc đẩy việc kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận hoặc nhắm mục tiêu bất công vào các tập đoàn công nghệ Mỹ thông qua các quy định pháp lý khắt khe.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, EU gọi đây là những "biện pháp bất công" và cảnh báo sẽ có hành động đáp trả "nhanh chóng và quyết liệt."

Từ Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng các lệnh trừng phạt này không khác gì hành vi "đe dọa và cưỡng ép" nhằm làm suy yếu chủ quyền kỹ thuật số của châu Âu, đồng thời nhấn mạnh Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU được thông qua một cách dân chủ để đảm bảo môi trường trực tuyến an toàn và công bằng.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Đức nhấn mạnh các lệnh cấm này là "không thể chấp nhận được," đồng thời khẳng định việc bảo vệ người dùng trước các nội dung nội dung kích động thù hận bất hợp pháp là phù hợp với hệ thống hiến pháp của Đức và không thể bị xuyên tạc thành "kiểm duyệt."

Căng thẳng bùng phát chỉ vài tuần sau khi EU quyết định phạt nền tảng X của tỷ phú Elon Musk 120 triệu euro (hơn 141 triệu USD) vì vi phạm các quy tắc nội dung trực tuyến.

Ông Thierry Breton, một trong những "kiến trúc sư" của đạo luật DSA và là người thường xuyên tranh luận trực diện với Elon Musk, đã ví lệnh cấm của Mỹ như một cuộc "săn phù thủy kiểu McCarthy" thời hiện đại.

Ngoài ông Breton, danh sách cấm thị thực của Mỹ còn bao gồm các nhà hoạt động từ tổ chức HateAid của Đức và Trung tâm Chống thù ghét kỹ thuật số (CCDH) có trụ sở tại Anh.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ nhắm mục tiêu vào các cá nhân châu Âu. Trước đó, vào tháng 8, Washington cũng từng trừng phạt một thẩm phán người Pháp tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) liên quan các cuộc điều tra nhắm vào Israel và Mỹ.

Vụ việc mới nhất này càng khoét sâu thêm những rạn nứt vốn có giữa Mỹ và các nước châu Âu xoay quanh nhiều vấn đề từ thương mại, quốc phòng đến quản lý không gian mạng.

Trong khi Washington cho rằng EU đang theo đuổi các hạn chế "quá mức" đối với quyền tự do biểu đạt, Brussels lập luận rằng họ có quyền chủ quyền trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh tế và đảm bảo rằng những gì bất hợp pháp ở ngoài đời thực cũng phải bị xử lý trên môi trường trực tuyến.