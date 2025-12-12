Tạp chí Ngày Nay: Không ngừng ứng dụng công nghệ để đổi mới sáng tạo

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, Tạp chí Ngày Nay đã luôn tìm cách tận dụng tối đa các nền tảng công nghệ hiện đại để liên kết thông tin, cung cấp giá trị sâu sắc đến độc giả.

Là một trong những cơ quan báo chí tiên phong ứng dụng các thành tựu công nghệ vào trang báo, Tạp chí Ngày Nay nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc triển khai xây dựng một cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, đa nền tảng, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ số cũng như truyền thông thế giới.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, trong những năm qua, Tạp chí Ngày Nay đã đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp; cung cấp thông tin kịp thời, hiệu quả đến các hội viên và cộng đồng. Hoạt động của tạp chí cho thấy nhiều nội dung tích cực, phong phú, rộng khắp; phản ánh đa chiều hoạt động phong trào UNESCO phi chính phủ cùng vấn đề về văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông, khoa học, đời sống xã hội ở bình diện trong nước và quốc tế.

Tháng 11/2025, Tạp chí Ngày Nay chính thức chạm mốc kỉ niệm 10 năm ngày ấn phẩm miễn phí đầu tiên ra đời. Từ tháng 3/2015, Tạp chí Ngày Nay phát hành mỗi tháng 4 kỳ, số lượng từ 15 – 20 ngàn bản mỗi kỳ, là ấn phẩm được phát miễn phí cho cộng đồng duy nhất ở Việt Nam trong suốt 10 năm qua.

Suốt hơn 10 năm hoạt động với phiên bản phát hành miễn phí, Tạp chí Ngày Nay đã đến tận tay mọi tầng lớp trong xã hội. Tạp chí phát miễn phí ở cổng trường học, khu chung cư, bến xe, nhà ga... tại Hà Nội.

Mỗi ấn phẩm Ngày Nay không chỉ thu hút người đọc bởi yếu tố “miễn phí”, mà còn bởi sự nỗ lực không ngừng tạo ra giá trị cho cộng đồng thông qua nội dung chất lượng ngày càng đổi mới, hiện đại, theo sát nhu cầu của độc giả. Ngày Nay đặc biệt chú trọng về những nội dung như khoa học, giáo dục, văn hóa, truyền thông, đổi mới sáng tạo...

Trong hệ sinh thái báo chí hiện đại, nơi tốc độ lan truyền thông tin ngày càng nhanh, Tạp chí Ngày Nay nổi bật như một trường hợp đặc biệt, một mô hình báo chí phi lợi nhuận, được xây dựng trên nền tảng giá trị UNESCO và kiên trì theo đuổi mô hình truyền thông nhân văn, bền vững, sáng tạo. Không chạy theo xu hướng giật gân hay công nghiệp hóa nội dung, Ngày Nay lựa chọn cách làm báo chậm mà chắc: Lấy văn hóa làm nền tảng, tri thức làm mũi nhọn và cộng đồng làm trung tâm. Thay vì chạy theo tin tức thời sự đơn thuần, Tạp chí Ngày Nay tập trung vào các chuyên đề chuyên sâu, trong đó nổi bật là các tuyến bài về di sản, nghệ thuật, giáo dục, tri thức bản địa, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Những tuyến bài chuyên sâu về phong trào UNESCO phi chính phủ, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, người lao động, trẻ tự kỷ, giáo viên vùng cao, công nghiệp văn hóa, quy hoạch Thủ đô, bảo tồn di sản, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, người yếu thế... đã được đội ngũ phóng viên Tạp chí Ngày Nay phản ánh vừa thực tế, gần gũi, vừa gây tiếng vang, lay động người đọc, vừa cung cấp thêm cho bạn đọc các nội dung có chiều sâu. Nhiều tuyến bài của Ngày Nay đã được nhận các giải thưởng như Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp văn hóa Việt Nam”, Giải Báo chí về Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”...

Ngày Nay là một trong những cơ quan báo chí Việt Nam tiên phong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu công nghệ hiện đại vào trang báo. Tiêu biểu như ấn phẩm Ngày Nay A80, xuất bản tháng 8/2025 nhân dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 có phụ trương 8 trang đặc biệt. Phụ trương gồm bộ sưu tập 18 bức ảnh được nghiên cứu, phục chế màu trên tư liệu là 18 bức ảnh đen trắng do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cung cấp cho Tạp chí Ngày Nay. Bạn đọc cũng có thể quét mã QR để nghe, xem video tư liệu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình.

Trước đó, Tạp chí Ngày Nay đã thực hiện dự án “Đọc báo trên bưu thiếp”, gắn chip định danh cá nhân lên 500 tấm bưu thiếp chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ 2025.Thông qua bưu thiếp, người dùng có thể kết nối NFC để đọc toàn bộ ấn phẩm Xuân Ất Tỵ dày 100 trang của Tạp chí Ngày Nay. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ấn phẩm báo chí được giới thiệu với hình thức là một tấm bưu thiếp, được gắn chip định danh bằng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification - Nhận dạng bằng sóng vô tuyến) và công nghệ chuỗi khối Blockchain, bảo đảm tính độc bản của tấm bưu thiếp trên cả không gian thực và số, được tích hợp trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) giúp bạn đọc có thêm nhiều trải nghiệm trong kỷ nguyên số.

Tại ấn phẩm Tết 2024, Tạp chí Ngày Nay cũng là cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam thực hiện việc gắn chip định danh số lên ấn phẩm báo chí, kết nối với thế giới số, cho phép ghi lại những câu chuyện từ chính người liên quan trực tiếp để gia tăng giá trị của phiên bản, phác thảo sự đóng góp của báo chí vào nền kinh tế số trong tương lai.

Trước đó, tháng 3/2021, Tạp chí điện tử Ngày Nay chính thức ra mắt chuyên mục thu phí, với hình thức thanh toán đa dạng, tiện lợi thông qua nền tảng kết nối với Viettel Money, VNPT Pay và hơn 40 ngân hàng tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu Ngày Nay trở thành tạp chí điện tử đầu tiên tại Việt Nam có chuyên mục thu phí. Kể từ đó đến nay, Ngày Nay đã không ngừng khẳng định vai trò của mình trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn và bền vững trong cộng đồng.

Bên cạnh những “dấu ấn” công nghệ, nhiều ấn phẩm Ngày Nay đã gây được tiếng vang trong làng báo. Năm 2024, Tạp chí Ngày Nay xuất bản ấn phẩm đặc biệt tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát hành ngày 25/7/2024. Ấn phẩm được in hoàn toàn bằng hai màu đen trắng, được phát tận tay người dân dự lễ viếng, lễ tiễn đưa cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là ấn phẩm duy nhất được in nối bản ba lần liên tiếp chỉ trong năm ngày mà vẫn không đáp ứng được hết nhu cầu của bạn đọc.

Cũng trong năm 2024, Tạp chí Ngày Nay còn có nhiều ấn phẩm đặc biệt được đông đảo bạn đọc đón nhận như ấn phẩm kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ấn phẩm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam…

Là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Tạp chí Ngày Nay đã bền bỉ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng nhiều sự kiện UNESCO phi chính phủ trong nước và quốc tế như: Hội nghị quốc tế về bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa tổ chức tại trụ sở UNESCO Paris (Pháp) tháng 8/2025; Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững” tại Tokyo (Nhật Bản); Hội nghị quốc tế “Vai trò của Nền kinh tế Xanh trong bảo tồn Di sản Văn hóa và Thiên nhiên” năm 2022…

Tháng 8/2024, Tạp chí Ngày Nay cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới lần thứ 43 diễn ra tại Hạ Long. Tạp chí Ngày Nay là một trong những đơn vị báo chí tiên phong góp phần kiến tạo không gian chính sách toàn cầu về văn hóa, trong đó “Tuyên ngôn Hạ Long” là dấu ấn nổi bật. Đây là một văn kiện có tính lịch sử được các quốc gia thành viên của Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới đồng thuận tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới lần thứ 43. Tuyên ngôn đề cao ba trụ cột phát triển: bảo vệ quyền lợi người làm sáng tạo, giáo dục di sản công bằng và tăng tính kết nối cho hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Ngoài các sự kiện phong trào UNESCO phi chính phủ, Tạp chí Ngày Nay còn hiện diện trong nhiều sự kiện lớn trong nước, như: Hội Báo toàn quốc năm 2025; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (tháng 3/2025); Giải thưởng Hành động vì cộng đồng (Human Act Prize) do báo Nhân dân tổ chức vào tháng 2/2025 và tháng 11/2025; Sự kiện “Ngày hội non sông” chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức; cùng hàng ngàn sự kiện văn hóa, kinh tế… của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Tạp chí Ngày Nay đã không ngừng phấn đấu để ghi dấu ấn trong làng báo, trở thành cái tên quen thuộc với hàng ngàn độc giả khắp hai miền Nam, Bắc. Trong 5 năm tới (2025-2030), Ngày Nay định hướng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước thông qua quảng bá các tiêu chí tiến bộ và lý tưởng hòa bình của UNESCO.