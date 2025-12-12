Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam: Kết nối cộng đồng bằng những hoạt động hiệu quả, đa lĩnh vực

(Ngày Nay) - Giai đoạn 2020 - 2025 là thời kỳ đầy biến động và thách thức đối với toàn thế giới. Nhưng tại Việt Nam, công tác UNESCO vẫn tiếp tục thể hiện rõ vai trò là một công tác quan trọng của ngoại giao đa phương, là một trụ cột của ngoại giao văn hóa, nằm trong chiến lược đối ngoại của Đảng và Nhà nước thúc đẩy hội nhập quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Giai đoạn 2020 - 2025 là thời kỳ đầy biến động và thách thức đối với toàn thế giới. Nhưng tại Việt Nam, công tác UNESCO vẫn tiếp tục thể hiện rõ vai trò là một công tác quan trọng của ngoại giao đa phương, là một trụ cột của ngoại giao văn hóa, nằm trong chiến lược đối ngoại của Đảng và Nhà nước thúc đẩy hội nhập quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.

_________________

Nhiệm kỳ VI (2020-2025) đánh dấu những bước phát triển quan trọng của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, đưa các hoạt động UNESCO phi chính phủ ngày càng đi sâu, gắn kết với đời sống xã hội hơn. Liên hiệp luôn tích cực tạo điều kiện hỗ trợ quần chúng tham gia các hoạt động UNESCO nhằm phát triển phong trào, khuyến khích các nhân tố mới có năng lực tham gia hoạt động của tổ chức.

Số lượng hội viên của Liên hiệp tính đến tháng 11/2025 là 15.178 hội viên. Riêng nhiệm kỳ VI đã kết nạp thêm 1.881 hội viên mới.

Trong 5 năm qua, số lượng các đơn vị được thành lập mới là 16 đơn vị. Tổng số lượng các đơn vị thành viên hiện tại là 120 đơn vị, hoạt động trên cả 4 lĩnh vực thẩm quyền của UNESCO là văn hóa, giáo dục, khoa học và thông tin truyền thông. Mặc dù suy thoái kinh tế 2020 – 2025, do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng hoạt động của đơn vị và quần chúng ủng hộ những tiêu chí của UNESCO vẫn phát triển với nhiều nội dung và hình thức tổ chức mới, đầy sáng tạo. Các hoạt động với quy mô vừa phải nhưng cho thấy năng lực tổ chức của các đơn vị khá tốt, ổn định và được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, thu hút đông đảo quần chúng có nguyện vọng được tham gia làm hội viên.

Một số hoạt động gây tiếng vang như: Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông tin truyền thông hàng năm tổ chức Chương trình Kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội hàng năm đều tổ chức thành công Liên hoan Ca Múa Nhạc chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và Ngày Di sản văn hoá Việt Nam…

Đặc biệt là Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội ngày 10/11/2024 có sự tham gia của hơn 1 ngàn hội viên và các nghệ sĩ; Đoàn Nghệ thuật Dân gian UNESCO Việt Nam tham gia thành công “Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada”, chương trình Nghệ thuật “Ngày ấy trở về Quê hương” II và III, chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Ấn Độ (2024), chương trình giao lưu văn hóa Việt – Nhật tại Nhật Bản (2025). Riêng Nghệ sĩ Chu Bảo Quế, nguyên trưởng đoàn đã phát hành cuốn sách công bố 736 bài dân ca Quan họ cổ do nghệ sĩ Chu Bảo Quế sưu tầm và biên soạn, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Năm 2024, nghệ sĩ Chu Bảo Quế đã được Tổ chức Kỷ lục Thế giới phong danh hiệu Giáo sư - Tiến sĩ Danh dự, được Ấn Độ phong tặng danh hiệu Đại sứ kết nối văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, được Tổ chức Kỷ lục Thế giới viết cuốn sách mang tên “Người bảo tồn di sản” giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ Chu Bảo Quế phát hành rộng rãi quốc tế, được hãng phim Bolyhood của Ấn Độ xây dựng thành bộ phim truyện “Vườn tình yêu” lấy từ cảm hứng và tư liệu cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn văn hóa dân tộc của nghệ sĩ Chu Bảo Quế.

Đặc biệt, năm 2025, Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã làm bộ phim tài liệu mang tên “Người Giữ hồn Di sản” của đạo diễn Lê Thanh Lịch và Đặng Minh Hùng nói về cuộc đời và cống hiến của nghệ sĩ Chu Bảo Quế cho sự nghiệp bảo tồn di sản dân tộc. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 tổ chức từ 21-25/11/2025 mới đây, cùng với bộ phim “Mưa Đỏ” – một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng và gây bão trong năm 2025, bộ phim tài liệu “Người giữ hồn di sản” về Nghệ sĩ Chu Bảo Quế đã vinh dự đoạt Giải thưởng “Bông Sen Vàng”.

Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động khác phong phú và đầy màu sắc sinh động do các Trung tâm, đơn vị trực thuộc Liên hiệp tổ chức thực hiện. Trong năm qua, Liên hiệp đã tiếp nhận 80% giá trị Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu từ nhà sáng lập như một món quà hiến tặng cho cộng đồng thông qua sự bảo trợ, trực tiếp quản lý và vận hành của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam với mục đích góp phần nâng cao dân trí và kiến thức cho cộng đồng theo tiêu chí của UNESCO.

Nhiệm kỳ năm qua, Liên hiệp đã hoàn thành xuất sắc việc đăng cai tổ chức chuỗi Hội nghị quốc tế được các Bộ, Ban ngành Trung ương, Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới, các quốc gia tham dự đánh giá cao.

Tháng 10/2022, Liên hiệp tổ chức thành công Hội nghị quốc tế “Vai trò của nền kinh tế xanh trong bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên” tại Hà Nội, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá bổ ích, có ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh các tài nguyên văn hóa và thiên nhiên thế giới đang đối mặt với nguy cơ bị tác động tiêu cực và khai thác cạn kiệt để phục vụ cho lợi ích kinh tế.

Tháng 10/2023 Liên hiệp long trọng tổ chức Hội nghị quốc tế kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp (1993-2023). Đây là sự kiện đánh dấu mốc son quan trọng trong hành trình không ngừng lớn mạnh và phát triển của Liên hiệp.

Ngày 5/8/2024 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Liên hiệp tổ chức thành công Hội nghị quốc tế “Vai trò và đóng góp của Phong trào UNESCO đối với Công nghiệp Văn hóa”. Hội nghị được các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá cao về ý nghĩa, tính học thuật và thực tiễn.

Từ ngày 4-7/8/2024, cũng tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Liên hiệp đăng cai tổ chức thành công rực rỡ Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp UNESCO Thế giới lần thứ 43. Tại Hội nghị, Liên hiệp UNESCO Việt Nam đã đề xuất BCH WFUCA thông qua bản Tuyên ngôn Hạ Long về “Kinh tế sáng tạo - Kết nối Văn hoá vì Hoà bình và Phát triển bền vững” và được 100% thành viên BCH WFUCA thông qua và ký tên vào Tuyên ngôn.

Ngoài ra, phải kể đến các hoạt động bảo trợ cho các chương trình có ý nghĩa thiết thực do các đơn vị tổ chức như: Chương trình “Lễ biểu dương Doanh nghiệp, Doanh nhân, Trí thức tiêu biểu năm 2021” (13/11/2021); Tọa đàm “Báo chí vì bức tranh tương lai có trẻ em gái” (ngày 16/6/2022); Chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam” các năm 2022, 2023... Liên hiệp cũng đã bảo trợ cho một số di tích, công trình có giá trị lịch sử, văn hóa nhằm góp phần giúp các địa phương nâng cao ý nghĩa giáo dục truyền thống nhân văn tốt đẹp và nâng cao kết quả công tác bảo tồn di tích tại một số địa phương.

Liên hiệp duy trì tốt quan hệ với mạng lưới UNESCO phi chính phủ Thế giới và khu vực trên tinh thần luôn chủ động tham gia, phối hợp, hỗ trợ, hợp tác hoạt động với WFUCA, AFUCA, tổ chức UNESCO và một số Liên hiệp UNESCO quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế liên quan khác…

Tại Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp UNESCO Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra vào tháng 4/2023, với uy tín và sự tín nhiệm cao, đại diện Liên hiệp là ông Trần Văn Mạnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp AFUCA với số phiếu tuyệt đối, thể hiện uy tín và vị thế của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam với quốc tế.

Các Câu lạc bộ UNESCO, Trung tâm UNESCO đã thường xuyên hợp tác với các tổ chức nước ngoài cũng được đẩy mạnh với nhiều nội dung và hình thức đa dạng. Năng lực hoạt động của các đơn vị được nâng cao mở rộng một số lĩnh vực trong hợp tác quốc tế. Một số đơn vị chức năng của Liên hiệp đã tổ chức thành công nhiều đoàn cho lãnh đạo và hội viên tham dự các chương trình Hội nghị quốc tế các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các tổ chức bạn. Liên hiệp cũng đã đón nhiều đoàn đại biểu của một số Liên hiệp UNESCO quốc gia trong khu vực và thế giới và từ một số tổ chức phi chính phủ nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Các năm 2022, 2023, 2024, Liên hiệp đã vinh dự được Ban đối ngoại Trung ương trao tặng Bằng khen cho Liên hiệp là tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và các tổ chức thành viên đã không ngừng nỗ lực và phấn đấu vượt qua, tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, đóng góp một cách hiệu quả trong việc truyền bá các mục tiêu lý tưởng của UNESCO, vào công tác đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước, thông qua đó đóng góp thiết thực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, phát triển và bảo vệ đất nước, tăng cường hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, các quốc gia, bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới.

Nhiệm kỳ sắp tới (2025-2030), Liên hiệp sẽ tập trung thực hiện một số hoạt động trọng tâm như sau: Phát triển mạng lưới hội viên, ưu tiên phát triển hội viên trẻ một cách bền vững nhằm nâng cao chất lượng tham gia của quần chúng vào các hoạt động UNESCO phi chính phủ, đồng thời góp phần nâng cao tính hiệu quả của công tác tuyên truyền lý tưởng UNESCO trong nhân dân; Tập trung nâng cao năng lực hoạt động cho Liên hiệp và các đơn vị cơ sở thông qua sáng kiến hoạt động, xây dựng ngân sách, đầu tư cơ sở vật chất một cách hợp lý; Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền UNESCO, đặc biệt vận động các đơn vị tham gia và đóng góp vào công tác bảo tồn di sản và giáo dục vì phát triển bền vững; Tham gia, phối hợp, hỗ trợ, hợp tác hoạt động với WFUCA, AFUCA, UNESCO, các Liên hiệp UNESCO quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế nhằm phát huy vai trò, uy tín và tạo vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế và đóng góp phong trào chung của Liên hiệp UNESCO Thế giới...