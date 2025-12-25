Thái Lan và Campuchia đạt một số thỏa thuận sơ bộ

(Ngày Nay) - Cuộc họp Ban thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan-Campuchia ngày 24/12 đã kết thúc nhanh chóng sau khi hai bên đạt một số thỏa thuận sơ bộ.
Người dân đi sơ tán tránh xung đột tại Oddar Meanchey, Campuchia.
Tại Thái Lan, cuộc họp Ban thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan-Campuchia ngày 24/12 đã kết thúc nhanh chóng sau khi hai bên đạt một số thỏa thuận sơ bộ.

Cụ thể, cuộc họp được tổ chức chiều 24/12 tại cửa khẩu Phak Krad thuộc huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan.

Đại tướng Natthapong Prawkaew, Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan, với tư cách là Thư ký GBC Thái Lan, đã đồng chủ trì cuộc họp cùng với Thiếu tướng Nham Boraden và đoàn công tác Campuchia để thảo luận các vấn đề chính thức và phối hợp hợp tác an ninh dọc biên giới giữa hai nước.

Cuộc họp chỉ kéo dài khoảng 30 phút và kết thúc khi đoàn đại biểu Campuchia nhanh chóng trở về nước.

Phát biểu sau cuộc họp, Đại tướng Natthapong Prawkaew, Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan, cho biết cuộc họp tập trung thảo luận vào việc thiết lập chương trình nghị sự và các vấn đề cần thảo luận trong những ngày tới và hai bên đã đạt được sự đồng thuận trong việc sẽ tổ chức một cuộc họp toàn thể của Ủy ban biên giới chung (GBC) Thái Lan - Campuchia vào ngày 25/12.

Tuy nhiên, các chi tiết khác của cuộc họp không được tiết lộ vì lý do tránh gây ảnh hưởng đến quá trình đàm phán giữa hai bên.

