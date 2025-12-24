Thủ tướng yêu cầu khắc phục cơ sở hạ tầng, ổn định cuộc sống của nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ

(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Thủ tướng yêu cầu khắc phục cơ sở hạ tầng, ổn định cuộc sống của nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ điện: Đồng chí Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12/2025, tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, “lũ chồng lũ, bão chồng bão”, gây sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, thiệt hại rất lớn về người, tài sản, công trình hạ tầng (nhất là giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, điện, nước, viễn thông,…), ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và cuộc sống của nhân dân.

Ngay sau thiên tai, bão, lũ lịch sử, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, nhất là quân đội, công an, thanh niên xung kích, cùng với sự hỗ trợ của đồng bào cả nước, sự tự lực, tự cường, nỗ lực của người dân, doanh nghiệp đã thần tốc triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định lại tình hình Nhân dân. Đến ngày 21/12/2025 đã hoàn thành sửa chữa trên 33.200 căn nhà bị hư hại (đạt trên 95%, sẽ hoàn thành toàn bộ trước ngày 31/12/2025), hoàn thành xây dựng lại 480 căn nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi (đạt trên 29%, sẽ hoàn thành toàn bộ trước ngày 31/1/2026); vệ sinh, môi trường, y tế, giáo dục, giao thông, sản xuất, kinh doanh từng bước được khôi phục.

Để đảm bảo người dân sớm ổn định lại sản xuất, sinh hoạt bình thường sau thiên tai, bão lũ lịch sử, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 703/TB-VPCP ngày 18/12/2025, khẩn trương thống kê đầy đủ, chính xác các công trình hạ tầng dùng chung, các công trình y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi... cần phải sửa chữa, khắc phục; tính toán nhu cầu kinh phí để sửa chữa, khắc phục hạ tầng và khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, khả năng tự cân đối kinh phí của địa phương và đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 24/12/2025 (gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp). Trường hợp sau ngày 24/12/2025, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không báo cáo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan tổng hợp kiến nghị của các địa phương, đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 25/12/2025.

Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thanh tra đột xuất đối với một số địa phương liên quan đến công tác thống kê, đánh giá thiệt hại, đề xuất nhu cầu và việc sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/1/2026.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề đột xuất phát sinh.

PV
