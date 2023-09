Abbott ra mắt Ensure Gold mới giúp tăng cường sức khỏe và miễn dịch cho người lớn tuổi

(Ngày Nay) - Chỉ cần gõ “bánh Trung Thu keto” hay “bánh Trung Thu nguyên cám”, những sản phẩm được đăng trên các web bán hàng sẽ khiến khách hàng kinh ngạc vì không có gì khác biệt so với bánh Trung Thu thường.

(Ngày Nay) - Theo dữ liệu mới nhất do Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) công bố ngày 25/9, diện tích băng biển tại Bắc Cực có thể đã ở mức tối thiểu hằng năm vào ngày 19/9 vừa qua, theo đó năm 2023 là năm ghi nhận diện tích băng biển tại Bắc Cực ở mức thấp thứ 6 dựa trên những số liệu thu được từ vệ tinh.

(Ngày Nay) - Bệnh Đậu mùa Khỉ lây truyền từ động vật sang người và lây từ người sang người, thời gian ủ bệnh từ 6-13 ngày, dao động từ 5-21 ngày. Tỷ lệ tử vong do bệnh từ 0-11% số ca mắc và cao hơn ở trẻ nhỏ.

(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong hai ngày từ 25 - 26/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, nhiều trường buộc phải cho học sinh nghỉ học.