Agribank - TOP 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024

Năm 2024, mặc dù hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của nền kinh tế, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, toàn hệ thống Agribank đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh được giao, kết quả đạt được cao nhất sau 04 năm triển khai Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Kết thúc năm 2024, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng (tăng gần 10%); Nguồn vốn đạt trên 2 triệu tỷ đồng (tăng 7,6%); Dư nợ cho vay đạt trên 1,72 triệu tỷ đồng (tăng 11%); Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp; Lợi nhuận trước thuế tăng trên 8%; Đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động; Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước (giai đoạn 2021-2024 nộp NSNN đạt trên 45 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng năm 2024 dự kiến nộp hơn 15 nghìn tỷ đồng); Uy tín thương hiệu Agribank tiếp tục được khẳng định, nâng cao.

Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam ghi nhận những doanh nghiệp quy mô lớn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và ổn định, có uy tín, được xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report và Báo VietNamNet, kết hợp phân tích trên các tiêu chí về doanh thu thực tế của doanh nghiệp, tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và các chỉ số khác như: chỉ số sinh lời ROA, ROE, uy tín truyền thông của Doanh nghiệp…

Năm 2024, Agribank xếp hạng thứ 5 và là năm thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong TOP 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam các năm từ 2016 đến nay. Kết quả này khẳng định vị thế vững chắc của Agribank - NHTM Nhà nước hàng đầu hoạt động hiệu quả, tăng trưởng bền vững, có nhiều đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây đồng thời là kết quả ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của toàn hệ thống quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Agribank luôn tiên phong, chủ lực trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt đầu tư phát triển “Tam nông”. Nguồn vốn Agribank chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank tiếp tục là ngân hàng lớn nhất Việt Nam về thị phần huy động vốn và lớn thứ hai về tổng tài sản. Định hướng đến các năm tiếp theo, Agribank tập trung nguồn lực hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, xây dựng Ngân hàng hiện đại và hội nhập, hướng tới ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ; chuyển đổi thành NHTM cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank cũng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong công tác an sinh xã hội; luôn hướng tới những giá trị nhân văn vì một Việt Nam phát triển hài hòa, đồng đều, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hàng năm, Agribank dành hàng trăm tỷ đồng cho công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Riêng năm 2024, Agribank dành gần 700 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội trên phạm vi cả nước.

Trải qua gần 37 năm xây dựng và phát triển, Agribank được Đảng, Nhà nước và ngành Ngân hàng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động Hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thống đốc NHNN về các thành tích trong cải cách hành chính và thành tích trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng, TOP10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất và là ngân hàng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thứ 2 ở Việt Nam… Các tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh nhiều danh hiệu uy tín: Moody's xếp hạng tín nhiệm Agribank ở mức “Ba2”, Fitch Ratings xếp hạng mức “BB+”, triển vọng Ổn định, tương đương xếp hạng tín nhiệm quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Thương hiệu mạnh Việt Nam, Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, Giải thưởng Sao Khuê, Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam,...