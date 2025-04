VNVC tiêm miễn phí vắc xin cúm cho cựu binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng

Chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước 30/4, để thể hiện lòng tri ân sâu sắc, đời đời nhớ ơn các anh hùng, từ đầu tháng 4/2025, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC tổ chức tiêm miễn phí 5.000 liều vắc xin cúm cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng… Cùng với đó, VNVC cũng dành tặng hàng loạt các quà tặng giá trị, phiếu ưu đãi để tiêm các loại vắc xin quan trọng khác. Hoạt động được triển khai tại gần 220 trung tâm tiêm chủng của VNVC trên cả nước và sẽ kéo dài đến hết ngày 30/4.

Thực hiện chương trình, VNVC bố trí nhân sự để đón tiếp và sắp xếp tiêm chủng cho các cựu chiến binh thuận lợi, nhanh chóng. Với 100% đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn, quy trình khám tiêm nghiêm ngặt, VNVC đảm bảo an toàn tiêm chủng và phát huy hiệu quả phòng bệnh cao sau tiêm.

Ngay khi triển khai chương trình, các Trung tâm tiêm chủng VNVC đã hân hạnh đón tiếp các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam, từng tham gia chiến đấu ở khắp các chiến trường Bắc, Trung, Nam và hỗ trợ nước bạn Campuchia đến VNVC để tiêm vắc xin cúm miễn phí và tư vấn về nhiều loại vắc xin quan trọng khác.

Các cựu chiến binh chia sẻ chiến tranh khốc liệt đã khiến họ mất đi một phần thân thể, sức khỏe suy yếu, nhất là khi ngày càng lớn tuổi. Nhiều người mắc nhiều bệnh lý nền cùng lúc như đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, tim mạch… thường xuyên sốt, ho mỗi khi trái gió trở trời. Lần đầu được tiêm vắc xin cúm, căn bệnh lâu nay họ thường nghĩ là bệnh vặt, các cựu chiến binh bày tỏ sự xúc động và đánh giá chương trình nhân văn, món quà vắc xin thiết thực giúp họ yên tâm bảo vệ sức khỏe. Các cựu chiến binh chia sẻ sẽ cố gắng tìm hiểu và tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin khác.

Các cựu chiến binh vẫn minh mẫn khi kể về những trận đánh mình đã tham gia, tay bắt mặt mừng khi gặp nhau, hỏi thăm nhau về tình hình sức khỏe. Trong số họ, có người may mắn còn lành lặn nhưng cũng có người đã để lại một phần thân thể trên chiến trường. Tuy nhiên, tất cả đều biết ơn vì được trở về đoàn tụ cùng gia đình, bởi nhiều đồng đội của họ đã mãi mãi ngã xuống ở tuổi thanh xuân.

Hình ảnh các cựu chiến binh tiêm vắc xin cúm miễn phí tại các Trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc:

Ông Đoàn Văn Phú (ngoài cùng bên phải, SN 1949, quê Ninh Bình) từng hoạt động tại phòng Quân y miền Đông Nam Bộ, đóng tại Tây Ninh.

Vào khoảng 10 giờ ngày 30/4/1975, đơn vị ông Phú tiếp quản Tổng Y viện Cộng Hòa, hiện là Bệnh viện Quân Y 175. Đến nay, tròn 50 năm hoà bình, ông luôn đau đáu mong có thể tìm lại những đồng đội thân thiết khi xưa. Ông nhắn nhủ thông qua trung tâm VNVC để tìm 2 người đồng đội thất lạc là ông Phạm Tiến Triển (không rõ độ tuổi, quê Hoà Bình) và ông Nguyễn Văn Đức (khoảng 80 tuổi, quê Thanh Hoá), cùng thuộc đơn vị xưởng X5, phòng Quân y miền Đông Nam Bộ, đóng tại Cầu Trắng, huyện Lộc Ninh, Tây Ninh.

Ông Lê Hữu Thắng (73 tuổi, quê Thanh Hóa, lính bộ binh Sư đoàn 3 Sao Vàng, Quân khu 5) từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Ông may mắn sống sót trong khi nhiều đồng đội đã ngã xuống, đặc biệt trong trận đánh chiếm cầu Cỏ May, “cửa ngõ” đi vào thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hằng năm, cứ đến ngày 27/7 ông đều tới thăm viếng, thắp hương tưởng nhớ những đồng đội đã hi sinh tại đây.

Ngoài chứng kiến nhiều cái chết do bom, đạn, ông còn tận mắt nhìn đồng đội hy sinh do bệnh tật, bởi trang thiết bị y tế lúc đó thiếu thốn, đơn sơ. Do đó, ông ý thức giữ gìn sức khỏe. “Chương trình tiêm vắc xin miễn phí của VNVC rất thiết thực và ý nghĩa. Khi đến đây, chúng tôi được tiếp đón rất nhiệt tình, anh em cũng có dịp gặp lại nhau hàn huyên đôi chút nên rất vui vẻ. Ngoài tiêm vắc xin, chúng tôi còn có cơ hội tìm hiểu thêm về các loại vắc xin khác bảo vệ sức khỏe khi già đi và mắc nhiều bệnh tật cùng lúc do tuổi tác và di chứng chiến tranh”, ông Thắng nói.

Cùng có mặt tại Trung tâm tiêm chủng VNVC, câu chuyện của vợ chồng bà Vũ Thị Hồng Nga (64 tuổi, ngụ phường An Phú, TP.Thủ Đức) và ông Lưu Đức Thọ (63 tuổi) mang ý nghĩa về một thế hệ tiếp nối gìn giữ nền hoà bình, độc lập của dân tộc. Hai người trước đây cùng là bộ đội biên phòng tại TP.HCM, gặp nhau tại đơn vị rồi nên duyên.

Ông Dương Văn Hồng, Bộ đội hậu cần, thuộc Quân khu 5 - Bộ Tư lệnh Quân Khu (Đà Nẵng), từng phục vụ hậu cần cho Bộ tư lệnh Tham mưu ở chiến trường Campuchia. Ông Hồng cho biết, khi đi bộ đội, ông không trực tiếp tham gia chiến đấu, vì vậy sức khỏe không ảnh hưởng nhiều. Song hòa bình lập lại, vì không chú trọng đến sức khỏe bản thân, ông mắc bệnh tiểu đường, thường xuyên ho, mệt mỏi mỗi khi trở trời. Được VNVC tặng mũi vắc xin cúm, ông và các đồng đội được bảo vệ sức khỏe khi đã lớn tuổi, nhất là với những người có bệnh nền như ông.

Ông Phạm Thành Đồng (71 tuổi), thuộc Quân đoàn 2, Trung đoàn 18B, Quân khu 7, từng tham gia chiến trường K tại Campuchia và khu vực biên giới phía Bắc. Lúc đó, ông và đồng đội có nhiệm vụ tìm địch đánh trực tiếp, đánh trực diện, đánh trong bóng tối. “Có trận đánh cả tiểu đoàn hơn 20 người ai cũng hi sinh. Tôi sống đến hôm nay là nhờ may mắn”, ông Đồng nhớ lại.

Sau khi phục viên, ông Đồng công tác tại Trung đoàn Vận tải Quân khu 7. Nhờ ăn uống điều độ, vận động thường xuyên, ông ít bị bệnh vặt, song thường xuyên mất ngủ. Ngoài cúm, ông tìm hiểu thêm các loại vắc xin khác như sởi, bạch hầu, ho gà để tiêm, bảo vệ sức khỏe.

Trong một lần cùng đơn vị luồng sâu để phá căn cứ hậu cần của quân Polpot trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam - Campuchia năm 1984, ông Bùi Công Tuyển (61 tuổi, ngồi thứ 2 từ trái sang), thuộc Đoàn A5, Bộ Tư lệnh Đặc Công không may vướng phải mìn của địch. “Tiểu đoàn chúng tôi có 500 lính đặc công tiến sâu vào đơn vị địch. Loạt mìn nổ, có 15 đồng chí hi sinh, hàng chục đồng chí bị thương”, ông Tuyển nhớ lại.

Di chứng của trận đánh năm xưa để lại khiến ông tuyển bị hỏng mắt trái, chân phải chấn thương nặng và phải di chuyển bằng nạng, mỗi khi trái gió trở trời là toàn thân đau nhức, khó chịu. Ông hy vọng tiêm vắc xin sẽ giúp ông yên tâm phòng bệnh, vui vầy cùng con cháu.

Gặp các đồng đội tại VNVC TP Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Nghi (77 tuổi) vừa vui vừa xúc động nhớ lại giai đoạn tham gia phục vụ hậu cần tại Đơn vị Tự vệ, Quân khu Thủ Đô (Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội). Dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng bà đã phục vụ rất nhiều trận đánh như từ 12 ngày đêm trận “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, đến chiến tranh biên giới phía Bắc. Những trận đánh ác liệt, bà và các đồng đội nằm dưới hầm, bom B52 rải trên mặt đất song không ai nghĩ, sống ngày nào là chiến đấu bảo vệ đất nước đến hơi thở cuối cùng.

“Khi đất nước bị xâm lược, được góp sức mình vào việc bảo vệ Tổ quốc, đánh tan quân xâm lược, giải phóng đất nước là một niềm vinh hạnh, tự hào của tuổi trẻ”, bà Nghi chia sẻ.

Vài ngày nữa, ông Nguyễn Minh Tuấn (70 tuổi) sẽ đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào hóa chất xạ trị ung thư phổi giai đoạn ba, đã di căn. Ông lục lại tấm ảnh chụp lúc nhập ngũ năm 18 tuổi. Sau khi trải qua các khóa huấn luyện đặc biệt, ông được phân về Trung đoàn 20, Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn Đặc công, Sư đoàn 4, Quân khu 9, tham gia các trận đánh ở chiến trường Tây Nam (địa bàn hoạt động Cần Thơ - Long Xuyên - Hậu Giang - Vĩnh Long - Rạch Giá). Là lính đặc công, ông và đồng đội liên tục hành quân từ Nam ra Bắc, tham gia các trận đánh ác liệt, chứng kiến không biết bao nhiêu sự ra đi của đồng đội, bản thân có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, song ông không sợ, luôn giữ tinh thần lạc quan.

Ông Tuấn mong rằng mọi người, nhất là người trẻ hãy giữ bản thân luôn khỏe mạnh, trong đó có việc chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm bằng vắc xin.

Tham gia đánh đuổi giặc Pol Pot trên chiến trường Campuchia những năm 1977 - 1978, ông Trịnh Văn Thơm (69 tuổi, sinh sống tại TP. Thủ Đức) nhớ lại một lần phục kích, vô số đồng đội hi sinh, ông bị thương nặng vùng bụng và gãy xương hàm. “Tôi bị đổ ruột ra ngoài, dùng áo quấn bụng lại, cắn chặt răng bò về căn cứ thì bất tỉnh giữa chiến trường…, phải chuyển ra tận Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trải qua rất nhiều ca phẫu thuật”, ông Thơm kể lại. Ông Thơm được xác định tỷ lệ thương tật lên tới 61%.

“Vừa ở ngoài trời nắng vào nên huyết áp tôi cao quá, phải ngồi chờ để đợi bác sĩ khám lại. Công nhận ở trong Trung tâm VNVC mát quá, mọi người ở đây đều hỏi thăm tôi rất nhiệt tình, thực sự là phấn khởi lắm”, ông Thơm cho biết khi ngồi chờ để đo huyết áp lại.

Từng tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, ông Nguyễn Quý Nhi (73 tuổi), lúc này là chiến sĩ Sư đoàn 325, Trung đoàn 101, Đại đội 14 có những trải nghiệm ám ảnh cả đời. Như có lần, một người em họ cùng quê của ông bị trúng đạn ở ngay miệng hầm trú ẩn, khi mà vừa trước đó còn vui vẻ mời ông ăn lạc luộc. Ông là người gom xác mang đi chôn. Hay những lần hành quân, ông không may dẫm phải thi thể đã nhũn ra, không biết đã chết từ lúc nào. Cũng trong quá trình chiến đấu đó, ông bị nhiễm chất độc màu da cam, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động là 64%.

Bản thân ông bị 4 bệnh lý nền, gồm tiểu đường, tim mạch, gout và huyết áp cao. Đây là lần thứ 2 ông Nhi tiêm vắc xin cúm. “Lần đầu tiên chích ngừa tại VNVC là một trong những lần vinh dự nhất của tôi. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được tiếp đón, phục vụ nhiệt tình như vậy, hơn tất cả các nơi khác mà tôi đã từng đi trước đây”, ông nhấn mạnh.

Các cựu chiến binh được khám sàng lọc, đảm bảo sức khỏe trước khi tiêm. Đa phần các cựu chiến binh đều tuổi cao, mắc nhiều bệnh lý nền như phổi tắc nghẽn mạn tính, tim mạch, đái tháo đường, viêm khớp, ung thư… Trong số đó, nhiều cựu chiến binh lần đầu được tiêm mũi vắc xin cúm.

Theo BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC, thế hệ ngày nay được sống trong thời bình luôn nhớ ơn sự đóng góp và hy sinh của các thế hệ đi trước. “Món quà vắc xin như một đóng góp nhỏ bé của VNVC nhằm tri ân các anh hùng cách mạng đã anh dũng hi sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính, mỗi năm gây ra từ 600.000 đến 1 triệu ca mắc ở Việt Nam. Không chỉ gây sốt, ho thông thường, cúm có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh lý nền như các cựu chiến binh, các bậc lão thành cách mạng có nguy cơ cao mắc bệnh và trở nặng hơn. Tiêm vắc xin là giải pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả, tiết kiệm nhất hiện nay”, bác sĩ Chính nói.

Bác sĩ Chính cho biết thêm ngay từ khi thành lập, VNVC xác định phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội. VNVC là đơn vị tiêm chủng đầu tiên tại Việt Nam tổ chức các chương trình tư vấn cộng đồng như tọa đàm sức khỏe, chương trình giao lưu trực tuyến trên đa dạng các phương tiện truyền thông như truyền hình, báo chí, mạng xã hội… Các chương trình tọa đàm sức khỏe, giao lưu trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia y tế, dự phòng uy tín do VNVC tổ chức đã tiếp cận rộng rãi và kịp thời hỗ trợ người dân các thông tin khoa học, chính thống về vắc xin và tiêm chủng cho hàng chục triệu người. Đặc biệt, VNVC với hàng trăm trung tâm trên toàn quốc luôn nỗ lực mang đến cho cộng đồng nhiều chương trình tọa đàm sức khỏe, tổ chức thường quy các lớp tư vấn sức khỏe cho phụ nữ chuẩn bị và đang mang thai, lớp tư vấn cho người cao tuổi, các buổi tư vấn học đường tại các trường học, tổ chức đo huyết áp miễn phí cho người dân…

Cho đến nay, VNVC đã tổ chức tiêm hàng triệu liều vắc xin cúm, uốn ván, viêm gan B, lao miễn phí cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng, phụ nữ mang thai, trẻ em và người lớn. Cùng với đó, VNVC cũng thường xuyên tổ chức tiêm vắc xin cúm miễn phí cho các mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội trên khắp cả nước. Trao tặng các đơn vị y tế, bệnh viện dã chiến hàng chục nghìn kit test Covid-19, thiết bị y tế; tài trợ khám sức khỏe toàn diện cho các bệnh nhân chất độc màu da cam/dioxin; ủng hộ thuốc và vật tư y tế cho đồng bào miền Trung và miền Bắc trong bão lũ; Chia sẻ cùng Quỹ trò nghèo vùng cao “Cơm có thịt”; gây Quỹ “Ngày mai tươi sáng”; tặng hàng trăm xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tặng hàng ngàn con bò cho nông dân… Gần đây, trước tình hình dịch sởi diễn biến phức tạp, lan rộng tại nhiều tỉnh thành, ngày 17/3/2025, VNVC đã kịp thời trao tặng 500.000 liều vắc xin sởi (MVVAC - Việt Nam) cho Bộ Y tế nhằm phân bổ đến các địa phương có nguy cơ cao, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và đảm bảo bao phủ vắc xin trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.