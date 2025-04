IB Group Việt Nam: Top 10 Thương hiệu Mạnh Châu Á trong Văn hóa Nghệ thuật và Giải trí

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Interbrand Việt Nam (IB Group Vietnam) đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực phát triển văn hóa nghệ thuật, sản xuất âm nhạc, giải trí và truyền thông lọt Top 10 Thương hiệu Mạnh Châu Á 2025 - Strong Asia Brand 2025. Sự kiện do Hiệp hội Quốc tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ Thượng Hải (Shanghai International Cooperation association of SMEs) phối hợp thực hiện cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài (VAFIE).

Gần 30 năm qua, IB Group Việt Nam kiên trì phát triển văn hóa, nghệ thuật, sản xuất âm nhạc, giải trí và truyền thông, mang giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam vươn ra thế giới. Với bốn giá trị cốt lõi: Tâm, Tư Duy, Trí Tuệ, Sáng Tạo, doanh nghiệp tiên phong trong tư vấn truyền thông, marketing, sản xuất âm nhạc, tổ chức sự kiện, đồng thời kết nối nghệ thuật và thể thao quốc tế với công chúng Việt Nam, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt.

IB Group Việt Nam có giá trị bề dày lịch sử hình thành từ sự kế thừa thành công và phát triển của Trung tâm UNESCO Hỗ trợ Văn hóa – Thể thao Thanh niên Việt Nam (UCSCY) – Hiệp hội UNESCO Việt Nam (nay là Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) – tổ chức đã có nhiều đóng góp đáng kể trong công cuộc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật dân tộc. Sự kết nối này đã tiếp thêm chiều sâu lịch sử và định hướng phát triển bền vững về văn hóa cho IB Group Việt Nam, trở thành kim chỉ nam trong hành trình đưa bản sắc Việt vươn ra thế giới bằng những sản phẩm văn hóa nghệ thuật chất lượng.

Điểm khác biệt làm nên vị thế của IB Group Việt Nam nằm ở chiến lược đầu tư bài bản, quy chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, hợp tác cùng những tổ chức hàng đầu thế giới như Hiệp hội Thu âm Hoa Kỳ (RIAA), Universal Music, Fox World, UNESCO,... nhằm đảm bảo những sản phẩm dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.

Là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực phát triển văn hóa nghệ thuật, sản xuất âm nhạc, giải trí và truyền thông góp mặt trong hạng mục "Top 10 thương hiệu mạnh châu Á 2025 – Strong Asia Brand 2025", IB Group Việt Nam minh chứng nền tảng vững mạnh để cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển ngành công nghiệp văn hóa, vươn mình hội nhập và chạm đến nhịp đập của văn hóa toàn cầu. Hành trình ấy được hun đúc bởi một sứ mệnh lớn lao: kết nối đỉnh cao âm nhạc thế giới với Việt Nam, đồng thời đưa những giá trị đặc sắc của văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ nghệ thuật quốc tế. Đây là dấu ấn khẳng định cho những nỗ lực cống hiến và khát vọng vươn tầm của IB GroupViệt Nam.

Trên chặng đường phát triển, IB Group Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng danh giá, được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Năm 2024, dự án MV quảng bá văn hóa Việt Nam "Going Home - Kenny G in Vietnam", do IB Group Việt Nam đầu tư và thực hiện, đã vinh dự giành những giải thưởng cao quý: Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội; Giải Nhất - Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại. Bên cạnh đó, IB Group Việt Nam còn góp mặt trong Top 20 doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2024 cùng nhiều giải thưởng khác.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngành công nghiệp văn hóa và giải trí không chỉ đóng vai trò thúc đẩy sự sáng tạo mà còn góp phần nâng tầm vị thế quốc gia. Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tư vấn truyền thông thương hiệu, marketing, sản xuất âm nhạc, giải trí, IB Group Việt Nam đã và đang tạo dựng dấu ấn vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế, với chiến lược phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn.

Chia sẻ về quan điểm trong lĩnh vực này, ông Nguyễn Thùy Dương – Chủ tịch IB Group Việt Nam cho biết: “Văn hoá là giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Khi làm về văn hoá, nghệ thuật, âm nhạc,… tôi xác định đó là sản phẩm – nghĩa là phải có sự đầu tư nghiêm túc về tài chính, sáng tạo và có quy trình tổ chức sản xuất bài bản. Chỉ khi những sản phẩm này tìm được chỗ đứng với khán giả, chúng mới thực sự tạo ra giá trị”.

Trong giai đoạn mới, IB Group Việt Nam tiếp tục tiên phong trong ngành công nghiệp văn hóa, đầu tư đào tạo nhân lực, xây dựng quy trình quản trị chuyên nghiệp và phát triển sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các chiến dịch marketing, truyền thông thương hiệu, lan tỏa giá trị và mở rộng thị trường qua các sản phẩm văn hóa đặc trưng. IB Group Việt Nam kết nối khán giả Việt với tinh hoa văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, giải trí thế giới, đồng thời quảng bá văn hóa, lịch sử Việt Nam ra quốc tế thông qua các dự án hợp tác quy mô.

Việc được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Mạnh Châu Á 2025 là minh chứng rõ nét cho sứ mệnh và khát vọng bền bỉ: đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những tinh hoa nghệ thuật thế giới.