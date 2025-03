Agribank và hành trình bền bỉ “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Cách đây 37 năm, ngày 26/3/1988, trước yêu cầu đổi mới để phát triển của đất nước Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập. Nhiệm vụ chính của Agribank là đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Vượt qua những khó khăn, thách thức của những ngày đầu thành lập, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ người lao động Agribank đã cùng nhau xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng bền vững và có trách nhiệm xã hội.

Năm 2024, hoạt động Agribank tiếp tục đạt được sự tăng trưởng ổn định cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả với tổng tài sản đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng; nguồn vốn vượt 2 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,72 triệu tỷ đồng, trong đó luôn dành khoảng 65% dư nợ đầu tư “Tam nông”. Có thể nói rằng, Agribank luôn thực hiện “sứ mệnh” tiên phong, gương mẫu triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các giải pháp về lãi suất, cơ cấu nợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Bên cạnh hoạt động chính là kinh doanh, Agribank đã chủ động và tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, dột nát, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ… với phương châm “không để lại ở lại phía sau”. Hàng năm, phát huy truyền thống, trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn, Agribank đều triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, góp phần cải thiện đời sống người dân, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho nhiều địa phương khó khăn trên cả nước với tổng mức kinh phí từ 500 - 600 tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2024, Agribank đã hỗ trợ tổng kinh phí gần 700 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên khắp các địa phương trên cả nước

Vào giữa năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tập trung mọi nguồn lực để đến hết năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Chương trình này còn hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn cả nước, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; tạo tiền đề để tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ý thức được “sứ mệnh” đối với công tác an sinh xã hội của một doanh nghiệp lớn, Agribank đã có hành động thiết thực. Ngày 5/10/2024, tại Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” do lãnh đạo Chính phủ phát động, Agribank ủng hộ kinh phí 100 tỷ đồng. Khi đó, lãnh đạo Agribank khẳng định, ngân hàng sẵn sàng chung tay cùng hệ thống chính trị hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đợt thi đua cao điểm từ nay đến hết năm 2025.

Cụ thể, đối với phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong những tháng đầu năm 2024, Agribank đã ủng hộ 20 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hoà Bình; 15 tỷ đồng xây nhà tình nghĩa tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đắk Lắk; 5 tỷ đồng ủng hộ chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" tại tỉnh Lâm Đồng. Đầu năm 2025, tại chương trình “Nối vòng tay nhân ái - Tết cho người nghèo”. Đầu năm 2025, tại chương trình “Nối vòng tay nhân ái – Tết cho người nghèo”, Agribank đã trao tặng 2,7 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhằm hỗ trợ chăm lo Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nối chuỗi hoạt động an sinh xã hội, trong tháng 3/2025, Agribank tiếp tục tài trợ 5 tỷ đồng để hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó, nhiều chương trình hỗ trợ tương tự tại các địa phương khác trên cả nước, với tổng kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trong đợt thi đua cao điểm, tính đến hết năm 2024, toàn hệ thống Agribank đã dành gần 300 tỷ đồng thực hiện hoạt động xây tặng, sửa chữa nhà, chống dột một cách thực chất, hiệu quả trên cơ sở tìm hiểu nắm chắc điều kiện hoàn cảnh của từng hộ nghèo, cận nghèo.

Còn nhớ, ngày 7/9/2024, siêu bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Bắc của nước ta. Siêu bão Yagi không chỉ được ghi nhận là một trong những cơn bão mạnh nhất từng tấn công vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, mà còn phá vỡ nhiều kỷ lục về cường độ và tốc độ phát triển. Đây là một trong những cơn bão tàn khốc nhất trong lịch sử khiến 344 người chết, mất tích 318 người chết, 26 người mất tích), 1.976 người bị thương; 281.966 nhà hư hỏng, tốc mái; 112.034 nhà bị ngập; 284.472 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại; 61.114 ha hoa màu ngập úng; 39.188 ha cây ăn quả bị hư hại; 189.982 ha rừng bị thiệt hại... Ước tính thiệt hại về kinh tế của cơn bão này đem lại là 81.000 tỷ đồng. Nhiều người dân sau một đêm mất nhà, mất người thân, mất tất cả và đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Agribank đã đồng hành với người dân và doanh nghiệp trong việc khắc phục hậu quả thiên tai với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng. Đặc biệt, trong việc khắc phục siêu bão Yagi, Agribank đã triển khai hàng loạt hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Hàng nghìn phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu, tài chính đã vượt qua những cung đường lầy lội, những điểm ngập lụt nguy hiểm để đến với những hộ gia đình thiệt hại nặng sau cơn bão tại Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai. Với mong muốn an sinh xã hội sau bão, Agribank còn phối hợp với chính quyền địa phương khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất.

Để tái thiết sau lũ, hướng đến sự ổn định bền vững và lâu dài, Agribank đã dành 5.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân bị thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt sau bão với lãi suất thấp. Nguồn vốn này giúp doanh nghiệp doanh nghiệp tái đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Những chương trình này không chỉ giúp ổn định kinh tế địa phương, ổn định cuộc sống của người dân mà còn khẳng định vai trò của Agribank trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Hay nhìn xa hơn về năm 2021, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tác động lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội trong nước, nhưng cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Agribank chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, chung tay đẩy lùi dịch bệnh thông qua ủng hộ bằng tiền và hiện vật cho các địa phương, bệnh viện tuyến đầu, lực lượng phòng chống dịch với tổng số tiền hỗ trợ trên 300 tỷ đồng, Công đoàn Agribank đã phát động phong trào toàn thể cán bộ Agribank ủng hộ hơn 53,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Agribank đã kịp thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, cho vay mới; triển khai nhiều chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi…

Ngoài công tác chung tay cùng cả nước khắc phục hậu quả thiên tai, Agribank còn tích cực tham gia vào công tác hỗ trợ phát triển giáo dục. Trong năm 2024, Agribank đã tài trợ 160 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa nhiều trường học, lớp học tại các vùng sâu, vùng xa, mang lại môi trường học tập an toàn, hiện đại cho hàng nghìn học sinh. Tại các huyện nghèo ở Lào Cai, Yên Bái…, những ngôi trường mới đã được xây dựng, giúp các em học sinh có điều kiện tiếp cận giáo dục tốt hơn. Bên cạnh đó, Chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" đến nay đã triển khai tại 63 tỉnh, thành, với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng. Chương trình này đã trở thành thương hiệu tại các tỉnh, là bệ đỡ vững chắc cho những học sinh nghèo vượt khó.

Có lẽ Agribank quan niệm rằng, mỗi học sinh tại vùng sâu, vùng xa được cắp sách đến trường là một đốm sáng tri thức được lan tỏa. Và, biết đâu sau này, đốm sáng đó có thể sẽ thắp sáng cả một bản làng bằng thứ ánh sáng của tri thức, của sự sẻ chia.

Tết đến, Xuân về là dịp để mọi người tạm gác lại công việc, bao bộn bề lo toan trong cuộc sống, để những người con xa quê có cơ hội về đoàn tụ, sum họp, quây quần bên gia đình, người thân của mình và cùng nhau đón chào những điều may mắn của năm mới. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có được niềm vui giản dị và tất yếu đó.

Thấu hiểu được “sứ mệnh” ngân hàng vì cộng động, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, mỗi dịp Tết đến Xuân về, toàn hệ thống Agribank đều dành kinh phí 100 tỷ đồng hỗ trợ công tác chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách trên khắp mọi miền Tổ quốc với mong muốn mọi người, mọi nhà được đón Tết an vui, trọn vẹn. Trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, Agribank đã dành hơn 100 tỷ đồng triển khai chương trình an sinh xã hội “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách”. Đặc biệt, cũng vào dịp Tết này, tham gia đoàn công tác Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, đại diện Agribank, đồng chí Phạm Đức Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Agribank đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ người dân và lực lượng vũ trang tại địa bàn tỉnh Yên Bái có một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Hàng năm, Agribank vẫn luôn tổ chức các chương trình thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ, đồng bào vùng biên giới và vùng biển đảo Đông Bắc với niềm mong đợi, gửi gắm tấm lòng của cán bộ, người lao động Agribank đến với những người đang ngày đêm giữ vững chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân mỗi dịp Tết Nguyên đán của dân tộc, Agribank đã tổ chức các đoàn công tác cho cán bộ đi thăm, động viên quân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK-I; hỗ trợ Quân chủng Hải quân xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Cô Lin; tặng trang thiết bị y tế cho 04 bệnh xá trên quần đảo Trường Sa, đóng mới 01 xuồng CV; đồng hành cùng Quân chủng Hải quân thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”,…

37 năm hình thành và phát triển, Agribank đã và luôn khẳng định được vai trò, sứ mệnh của một ngân hàng vì cộng động. Điều đó thể hiện qua những hành động cụ thể, thiết thực và kịp thời của Agribank trong việc hỗ trợ các địa phương chăm cho cuộc sống người dân. Từ nhiều chính sách, sự hỗ trợ của Agribank, những người nghèo, người yếu thế có thêm động lực để vực dậy chính mình để đóng góp giá trị cho xã hội. Đó không đơn giản là những hiệu quả tức thì mà nó mang tính chất bền vững, lâu dài và sâu xa hơn là đem đến giá trị cho tương lai.

Những sự hỗ trợ, sẻ chia của Agribank đã đến được với mọi miền trên dải đất hình chữ S, từ bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số cho đến những chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Có lẽ trong suy nghĩ của mỗi thế hệ lãnh đạo Agribank, đối với một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn, việc kinh doanh không chỉ đơn thuần là tìm kiếm lợi nhuận. Mà giá trị cốt lõi của doanh nghiệp hướng tới chính là sẻ chia gánh nặng với đất nước, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, tăng giá trị cho xã hội bằng những việc làm thiết thực nhất.