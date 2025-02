Doanh nghiệp “Mở tài khoản mới – Đón lộc kinh doanh” cùng Agribank

Trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ, Agribank tích cực chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp với nhiều ưu đãi thiết thực, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp giao dịch tài chính hiệu quả, tối ưu.

Doanh nghiệp khi mở mới tài khoản thanh toán tại Agribank sẽ được hưởng bộ ưu đãi toàn diện: Giảm tối đa 100% phí mở tài khoản số đẹp; Miễn hoàn toàn phí quản lý tài khoản; Miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử (Agribank Corporate eBanking) gồm phí duy trì dịch vụ, phí dịch vụ chuyển tiền trong hệ thống, phí chuyển tiền theo lô, thanh toán lương, phí dịch vụ nộp ngân sách, nộp thuế điện tử, phí dịch vụ quản lý thanh khoản. Các ưu đãi miễn giảm phí dịch vụ áp dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày khách hàng mở tài khoản thanh toán.

Ngoài ra, doanh nghiệp duy trì số dư trên tài khoản thanh toán còn được tặng các sản phẩm bảo hiểm: bảo hiểm Bảo an tài khoản thanh toán; bảo hiểm An tâm doanh nghiệp và thẻ Personal Hole in one dành cho golfer.

Bên cạnh ưu đãi mở tài khoản mới, doanh nghiệp có nhu cầu vốn tín dụng sẽ được ưu đãi lãi suất vay vốn với mức giảm từ 1 – 1,8%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường. Doanh nghiệp sẽ được tư vấn lựa chọn gói vay phù hợp nhu cầu vốn và mô hình sản xuất kinh doanh.

Các chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai gồm chương trình thúc đẩy tăng trưởng FDI, chương trình Hưng thịnh cùng doanh nghiệp SMEs, chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chương trình thúc đẩy tăng trưởng cùng khách hàng doanh nghiệp lớn và chương trình tín dụng ưu đãi tài trợ dự án đầu tư dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vay vốn còn được hưởng thêm các ưu đãi về lãi suất tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ, miễn giảm phí tới 100% phí thanh toán quốc tế và ưu đãi về tỷ giá mua bán ngoại tệ.