Bamboo Airways và những luồng gió mới: 5 năm nhìn lại

Cải thiện dịch vụ hàng không

Ngay từ những ngày đầu cất cánh, Bamboo Airways nhanh chóng gây ấn tượng với hành khách bởi dịch vụ hàng không chất lượng, hiếu khách, tận tâm. Dấu ấn trực quan nhất đó là ở đội ngũ tiếp viên từ mặt đất đến trên không,có ngoại hình sáng, cung cách phục vụ chuyên nghiệp và sự tận tâm trong từng lời nói, hành động tương tác với hành khách. Các “đại sứ bầu trời” của Bamboo Airways lấy đặc tính ân cần, chăm chút của phái nữ trong ngành dịch vụ nói chung làm tiêu chuẩn kỹ năng cơ bản phục vụ trong mỗi chuyến bay.

Có thể nói, hình ảnh các tiếp viên hàng không đặt bàn tay lên ngực trái đón chào hành khách bằng nụ cười thân thiện đã trở thành hình ảnh nhận diện thương hiệu Bamboo Airways tại các điểm chạm, từ phòng vé, phòng chờ cho đến cửa lên máy bay. Bamboo Airways cũng là hãng hàng không đầu tiên có đội tiếp viên có những hành động biểu tượng đặc trưng để thể hiện sự hiếu khách. Từ đây, hành khách Việt dần chứng kiến các hãng hàng không nội địa cũng có sự cải tiến nhất định trong quy trình phục vụ khách, như quy chuẩn chào "đôi tay búp sen" mới của Pacific Airlines, hay tư thế chào lấy cảm hứng từ nghi lễ Cung đình Huế xưa của Vietravel Airlines…

Đúng như tâm niệm “những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim”, văn hoá, thái độ và chất lượng dịch vụ của Bamboo Airways đã chinh phục được tình cảm của đông đảo hành khách trong và ngoài nước. Hãng được ghi nhận và tôn vinh tại hàng loạt các giải thưởng danh giá do người tiêu dùng và truyền thông trong nước, quốc tế bình chọn như “Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất Việt Nam”, “Đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á”, “Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á và thế giới”…

Thúc đẩy “cuộc đua” đúng giờ

Có thể nói, bay đúng giờ đang được xem là tiêu chí quan trọng và trực quan bậc nhất để đánh giá dịch vụ của các hãng. Sau khi đi vào hoạt động, Bamboo Airways nhanh chóng trở thành “quán quân đúng giờ” mới của hàng không Việt với tỷ lệ OTP cao trên 90% qua các tháng.

Không bị ảnh hưởng bởi dung lượng khai thác, OTP của Bamboo Airways duy trì cao ngay cả khi số lượng chuyến bay vượt trên 100 chuyến/ngày. Bởi vậy, từ những ngày đầu cho đến khi đã vững vàng trong top 3 hãng bay nội địa lớn nhất, Bamboo Airways vẫn bảo toàn ngôi vương bay đúng giờ.

Tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành hàng không nội địa cũng có xu hướng khởi sắc hơn từ năm 2019. Những vấn đề chung liên quan đến chậm, huỷ chuyến cũng được đông đảo dư luận quan tâm hơn, lên tiếng đóng góp để cải thiện.

Được biết, để đảm bảo các chuyến bay đúng giờ và duy trì tỉ lệ OTP cao đòi hỏi các hãng hàng không phải chuyên nghiệp hóa từ mọi khâu khai thác, cũng như áp dụng các biện pháp mới để tối ưu thời gian làm thủ tục cho hành khách. Đây vừa là động lực thúc đẩy các hãng hàng không cạnh tranh, vừa trở thành lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Mở cửa tiềm năng cho các địa phương

Với lợi thế là hãng bay Việt đầu tiên và duy nhất khai thác dòng phản lực Embraer, Bamboo Airways đã chinh phục hàng loạt những sân bay hạ tầng hạn chế như Côn Đảo, Điện Biên, Rạch Giá, Cà Mau… Hãng bay tiên phong vận hành nhiều đường bay thẳng chưa từng được khai thác trước đó, khẳng định mục tiêu kết nối những “vùng đất ngủ quên”, thúc đẩy liên kết vùng

Đơn cử, tại Côn Đảo, sau khi Bamboo Airways khai thác mạng bay rộng khắp từ cả 3 miền Bắc – Trung – Nam đến Côn Đảo, việc đi lại, du lịch của người dân và du khách đã được cải thiện rõ rệt. Năm 2022, Côn Đảo đón 523.515 lượt khách, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, trong đó có 9.215 lượt khách quốc tế.

Điện Biên cũng đón lượng khách tăng 2,35 lần trong năm 2022, trong đó khách quốc tế tăng 9,21 lần so với cùng kỳ năm trước. Còn tại Cà Mau, Bamboo Airways khai trương đường bay thẳng lịch sử từ thủ đô Hà Nội đến đất mũi ngay trước thềm đại lễ 30/4 và quốc tế lao động 2023. Ngay sau đó, lần đầu tiên ngành du lịch Cà Mau ghi nhận sự phục hồi và chuyển biến mạnh về lượng, khi chỉ vài ngày trong dịp Lễ 30/4/2023 đã có đến hơn 222.700 lượt khách đến tham quan, vui chơi, giải trí, tăng hơn 267% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch Cà Mau đã đạt trên 163 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2022 đạt trên 77 tỷ đồng.

Có thể thấy, hàng không mang lại các tác động tràn tích cực cho ngành du lịch, dịch vụ. Các đường bay tiên phong của Bamboo Airways đã không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hàng không nước nhà, mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế mới cho nhiều địa phương. Đồng thời, các đường bay này còn mang tính mở đường, góp phần thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh của thị trường hàng không nội địa, tạo động lực cho các địa phương mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông hàng không.

Có thể nói trong 5 năm chính thức hoạt động của Bamboo Airways thì quá nửa thời gian Hãng phải đối diện với những thử thách ngặt nghèo. Và giờ đây, Tre Việt đang phải tái cấu trúc mạnh mẽ để định hình lại chiến lược kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ. Vậy nhưng nhìn nhận cả hành trình 5 năm ấy, Bamboo Airways vẫn xứng đáng được ghi nhận là thương hiệu hàng không Việt chất lượng, đã và đang để lại nhiều giá trị tốt đẹp cho đông đảo hành khách và đất nước.