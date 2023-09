Bến đò Đình Các - Tam Cốc hoạt động trở lại

Sáng 2/9, tại bến đò Đình Các - Tam Cốc đã có rất đông du khách đứng xếp hàng để đợi xuống thuyền. Nhận định lượng khách đến tham quan tại đây sẽ rất đông, đặc biệt những ngày giữa kỳ nghỉ lễ, Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Do đó, dù lượng khách đông nhưng cơ bản công tác tiếp đón đều diễn ra an toàn, để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách.

Trước đó, từ ngày 9/7, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã tạm dừng đón khách tham quan để thực hiện các hoạt động phục hồi cảnh quan, bảo tồn giá trị Di sản Quần thể Danh thắng Tràng An theo kế hoạch. Đây cũng là thời gian để Khu du lịch tập trung sắp xếp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đón, tiếp khách cho những người lái đò tại đây, đảm bảo phục vụ khách du lịch tốt hơn.

Thời gian tới, Ban quản lý Khu Du lịch Tam Cốc - Bích Động sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), các quy định của pháp luật về quản lý, bảo tồn, khai thác tuyến du lịch; thường xuyên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, tôn tạo, phục dựng cảnh quan, tu bổ các di tích lịch sử, văn hóa. Đồng thời, đảm bảo văn hóa, văn minh trong du lịch, an ninh trật tự và công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, du khách trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn không gian khu du lịch xanh - sạch - đẹp, tiến tới xây dựng nơi đây trở thành điểm du lịch nổi tiếng, bền vững.