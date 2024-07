Bí quyết xem phim rạp hot tháng 7 chỉ với 33.000/tháng trên MyTV

Cụ thể, từ nay đến ngày 27/7/2024, khách hàng tạo tài khoản và mua gói cước MyTV Nâng cao Plus vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần sẽ được giảm 50% giá cước. Sở hữu gói cước MyTV Nâng cao Plus với giá chỉ từ 32.500đ/tháng (giá gốc 65.000đ/tháng), khách hàng có nhiều quyền lợi sử dụng hấp dẫn như: Đăng nhập trên 5 thiết bị (TV, Smartphone/tablet, Web App) và xem cùng lúc trên 2 thiết bị bất kỳ, kho truyền hình đặc sắc lên tới 170 kênh, 2 kênh thể thao quốc tế độc quyền SPOTV và SPOTV2 với những giải thể thao đẳng cấp nhất thế giới. Đặc biệt gói cước này được tặng kèm kho phim Galaxy Play cao cấp được nhiều khán giả mê phim yêu thích.

Khán giả trên MyTV sẽ không mất phí để xem các bộ phim chiếu rạp nổi bật trong thời gian qua như:

“Quật mộ trùng ma” (tựa gốc: Exhuma). Đây là phim Hàn ăn khách nhất từ đầu năm đến nay với doanh thu hơn 97 triệu USD toàn cầu, đặc biệt thu về 160 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp tại Việt Nam. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Jang Jae Hyun sau 5 năm kể từ Svaha: The Sixth Finger (Ngón tay thứ sáu) gây sốt năm 2019. Cùng với bộ tứ diễn xuất siêu đỉnh Choi Min Sik, Yoo Hai Jin, Kim Go, Eun, Lee Do Hyun, Exhuma cũng xuất sắc giànhloạt giải nữ chính, đạo diễn, nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang Hàn Quốc 2024.

Với điện ảnh Việt, không thể không nhắc tới tác phẩm chính kịch “Sáng đèn". Phim do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi gồm NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Lê Thiện, nghệ sĩ Chí Tâm, Cao Minh Đạt, Bạch Long, Kim Huyền, Bạch Công Khanh, Trúc Mây, Lê Phương… Bộ phim không chỉ là sự hoài niệm cho những khán giả lớn tuổi mà còn tái hiện một cách rõ nét cho thế hệ người xem trẻ sau này biết về nghệ thuật cải lương - một trong những môn nghệ thuật tạo nên nét văn hóa đặc sắc riêng biệt của các tỉnh miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung vào những năm 1990.

Chưa dừng lại ở đó, MyTV còn sở hữu một số bộ phim chiếu rạp nổi bật khác bao gồm: "Mai" - bộ phim siêu phẩm có doanh thu cao nhất Việt Nam mọi thời đại với 520 tỷ đồng, và "Quỷ Cẩu" - tác phẩm kinh dị trong nước ăn khách nhất với doanh thu hơn 108 tỷ. "Gặp Lại Chị Bầu" - phim Việt xuyên không đánh dấu lần đầu Anh Tú và Diệu Nhi hợp tác, và "Nhà Bà Nữ" - top 2 phim Việt có doanh thu cao nhất với 460 tỷ đồng, đoạt giải Cánh Diều Bạc 2023 và biên kịch xuất sắc nhất. "Đất rừng phương nam" cũng là một cái tên đáng chú ý khi nằm trong top 3 phim Việt doanh thu cao nhất năm 2023 với 140 tỷ đồng.

Và đã là người hâm mộ điện ảnh Việt trong suốt thời gian qua thì không thể không nhắc tới hai bộ phim đạt được nhiều giải thưởng lớn của điện ảnh Việt là "Em và Trịnh" với 4 giải Bông Sen 2023, và "Chị chị em em 2" đoạt giải Cánh Diều 2023.

Ngài phim điện ảnh chiếu rạp, kỳ này MyTV còn mang đến cho khán giả khá nhiều lựa chọn đối với phim bộ. Bao gồm phim phát song song đang hot hiện nay như "Em đẹp hơn cả ánh sao" từ Trung Quốc với sự tham gia của sao trẻ Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, phần 3 siêu mới của series phim Việt "Hùng Long Phong Bá".

Các bộ phim đã hoàn thành như "Mối liên kết bí ẩn” (tựa gốc: Connection) và "Những tay chơi siêu đẳng” (The Player 2) cũng sẵn sàng để bạn thưởng thức trọn vẹn từ đầu đến cuối. Và cuối cùng, đừng quên khám phá phim bộ độc quyền đến từ xứ sở chùa Vàng: "Hoán đổi thế giới” (Switch On).Phim được remake từ bộ phim đình đám “Hai thế giới” (W-Two World) của Hàn Quốc.

Ngoài những bộ phim nổi bật kể trên, MyTV còn sở hữu một kho tàng phim phong phú thể loại đến từ nhiều quốc gia đang mong chờ khách hàng trải nghiệm.

Khách hàng có thể đăng ký gói cước với nhiều cách như sau: - Trực tiếp trên ứng dụng MyTV dành cho Smart TV và web app MyTV (thanh toán bằng tài khoản chính VinaPhone, tài khoản ngân hàng nội địa/quốc tế, tài khoản ví VNPT Money) - Trên website Digishop của VNPT (thanh toán bằng tài khoản ngân hàng nội địa/quốc tế, tài khoản ví VNPT Money) - Trực tiếp trên ứng dụng MyTV dành cho Smartphone (thanh toán qua tài khoản Google/Apple Pay) hoặc trên ứng dụng VNPT Money, ứng dụng My VNPT của VNPT. Lưu ý: Khuyến mại chỉ áp dụng cho lần đầu tiên đăng ký. Sau khi hết chu kỳ cước, các gói cước sẽ được gia hạn tự động theo giá hiện hành. Gói cước áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ của các nhà mạng Internet/4G/5G tại Việt Nam Đăng ký gói MyTV Nâng cao Plus ngay hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ bộ phim hấp dẫn nào đang có trên MyTV! Khách hàng quan tâm đến các chương trình khuyến mại vui lòng tham khảo hoặc liên hệ tổng đài miễn cước 18001166 (0đ) để được tư vấn và hỗ trợ.